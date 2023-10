Anamaria Prodan s-a reîntors în Dubai

Anamaria Prodan a decis să se reîntoarcă în Dubai. Momentan, nu se știe cât timp va sta acolo. Ea a plecat din România pentru a se putea implica total într-un nou proiect.

UAE Romanian Business Council a fost lansat oficial în Emiratele Arabe Unite. Vedeta le-a transmis tuturor că o pot contacta oricând, dacă vor să investească în Dubai.

„Bună dimineaţa, dragilor, sunt în Dubai, în office-ul nostru frumos, cu un view de vis. Chiar mă gândeam acum, cu colegii mei, că ar trebui să vă anunţ că de astăzi mă găsiţi non-stop aici, în Dubai. Am să vă las şi numărul meu de telefon, am să vă las absolut tot ce aveţi nevoie, pentru orice investiţie de orice fel, de oriunde, la orice oră din zi şi din noapte. Vă iubesc”, a transmis ea prin intermediul contului ei de Instagram.

Despre UAE Romanian Business Council

Sub patronajul Alteței Sale Șeicul Hamdan Bin Khalifa Bin Hamdan Al Nahyan, a fost fondată o organizație care transformă interesele locale în interese globale. În calitate de ambasador al sustenabilității, Alteța Sa reprezintă dorința de a crea un mediu de afaceri sănătos, transparent, onest & dedicat pentru generațiile viitoare.

Romanian Business Council este o organizație non-profit care are rolul de a crea o super autostradă între mediul de afaceri din Europa & cel din Orientul Mijlociu. Având idealuri comune, a fost creat un mediu de afaceri efervescent, în continuă mișcare, în care producătorii, investitorii, entitățile guvernamentale și antreprenorii se întâlnesc pentru a prospera, scrie pe site-ul oficial al UAE Romanian Business Council.

Anamaria Prodan și-a schimbat casa din Snagov, România

Înainte de a se reîntoarce în Dubai, vedeta și-a schimbat vila din Snagov. Ea și copiii ei au făcut o serie de schimbări atât pe pontonul lacului și partea de exterior, cât și în living și dormitor. A lăsat totul pe mâna fiicei sale, Rebecca, care a terminat Școala de Modă, Artă și Design din Milano.

„Ne-am schimbat totul. Este noua înfățișare a familiei, a casei, a tot ceea ce înseamnă curte, tot. Am muncit vreo 6 luni și am transformat spectaculos totul. Am terminat acum vreo 2 luni. Mai avem mici chestii de făcut, dar sunt foarte fericită de cum a ieșit. Am vrut să termin cu tot trecutul”, a declarat vedeta pentru WOWNews.

„Ne-am trezit într-o dimineață și toți ne uitam că erau o grămadă de construcții, era ceva urât, ceva rău. Te trezești și vezi că nimic nu e cum trebuie să fie. Sunt ciudate revenirile la viață. Eu în momentul despărțirii de Laurențiu, când m-am trezit dimineață și am deschis geamurile, ne-am uitat așa că era ceva înghesuit așa.

Am coborât și am zic că e cazul de reamenajare. Înainte era cu portocaliu, ceva rău. Cred că Dumnezeu ia mereu ce nu e bun din viețile noastre. Am și noroc cu Rebecca, că a terminat Marangoni (n.red. școală de Modă, Artă și Design din Milano), mi-a zis: mami, eu îți fac un desen și crede-mă că o să iasă ceva foarte frumos, o să avem cea mai frumoasă curticică de pe lac”, a adăugat ea.