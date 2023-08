Anamaria Prodan s-ar împăca cu Laurențiu Reghecampf doar de dragul copilului lor

După ce Anamaria Prodan a recunoscut public că Laurențiu Reghecampf va rămâne marea iubire a vieții ei, ea a vorbit luni, 7 august 2023, despre posibilitatea de a se împăca cu el și a redeveni cuplul de altă dată. Spre surprinderea fanilor ei, ea a zis că ar accepta să facă așa ceva doar de dragul copilului lor, Laurențiu Junior, poreclit „Bebeto”.

„Nu există pe pămânătul ăsta o împăcare, decât de dragul copilului nostru și decât ca doi oameni maturi, cu capul pe umeri, care înțeleg ce înseamnă noțiunea de părinte și și-o exercită până închid ochii. Ce îmi doresc eu de la Reghecampf este să își vadă copilul, să vorbească cu el, să petreacă timp cu copilul lui, să îl ajute.

Nu îl sună deocamdată pe Bebe, probabil își pune la punct toate chestiile cu echipa nouă. Noi încă așteptăm! A făcut atâtea procese, ca să i se stabilească pensie alimentară, ore de vizită, dar dacă tot a primit de la judecător ore de vizită, noi ne dorim să vină mii de ore.

Nu am visat în viața asta că tatăl copilului meu o să deschidă proces, ca să stabilească judecătorul când poate veni să își vadă copilul. Consider că, din cauza presiunii, problemelor pe care le are, din cauza situației în care se află, încerc să îi găsesc scuză.

De copil trebuie să ai grijă toată viața, trebuie să fii un model pentru ei. Noi ne rugăm de el, îi trimitem mesaje ca să vină să își vadă copilul. Nu l-a mai văzut pe Bebe de multă vreme și nici nu avem nevoie de un tată de serviciu, ci de un tată permanent. Copiii se cresc permanent! ”, a declarat ea, luni, în cadrul unui interviu acordat pentru Playtech Știri.

Inițial, Anamaria Prodan a făcut o declarație diferită pe acest subiect

Cu câteva zile în urmă, însă, ea a zis că doar Dumnezeu știe dacă se v-a mai împăca sau nu cu Laurențiu Reghecampf, de aceea, ea nu ar vrea să răspundă vreodată cu „da” sau „nu” la întrebarea „Te vei împăca cu fostul soț?”.

„Acestea sunt niște lucruri pe care doar Dumnezeu le știe. Nici nu aș vrea să spun vreodată da sau nu pentru că eu cred în destin foarte mult. Cred că venim pe lume cu ceva foarte bine stabilit. Habar nu am ce se va întâmpla. Da, îl avem exemplu pe nașul meu, pe Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu, dar asta se întâmplă la un miliard de vieți, cred.

Nu știu, da, noi vorbeam că suntem suflete pereche, de asta avem și soulmate forever (n.r. un tatuaj). Probabil că am fost suflete pereche și într-o altă viață o să facem, cumva, dacă am fost într-adevăr, să fim perfecți!”, a declarat recent vedeta în cadrul unui interviu acordat pentru EGO.