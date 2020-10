Pentru unele organizații industriale, problemele cibernetice care afectează sănătatea personalului și a altor persoane sunt unele dintre provocările majore de securitate cibernetică cu care se confruntă. Aproape toate companiile mari (98%) sunt încrezătoare că strategia de dezvoltare sustenabilă și rolul specific pe care îl are un Chief Sustainability Officer vor aduce îmbunătățiri din acest punct de vedere. Cu toate acestea, organizațiile par să aibă o abordare mixtă a politicilor lor de sustenabilitate. 56% dintre business-urile industriale nu intenționează să introducă rolul de CSO, dar aproximativ jumătate fie au deja acest rol, fie plănuiesc să introducă măsuri tehnice (50%) și investiții (44%) în acest domeniu. Acestea sunt concluziile cercetării „The State of Industrial Cybersecurity in the Era of Digitalization”, realizate de Kaspersky.

Sustenabilitatea necesită o abordare complexă , care acoperă multe aspecte ale activității unei organizații, de la respectarea reglementărilor, un lanț de aprovizionare bine pus la punct și relații de încredere cu clienții, până la responsabilitate socială, inițiative ecologice și de resurse umane. Nivelul de protecție împotriva amenințărilor cibernetice din organizațiile industriale poate avea un impact direct asupra siguranței angajaților lor și a datelor importante ale clienților, a relațiilor cu partenerii, dar și asupra siguranței oamenilor și a mediului. Acest lucru înseamnă că organizațiile trebuie să facă din securitatea cibernetică o parte a strategiei lor de dezvoltare sustenabilă, astfel încât să poată îmbunătăți abordarea companiei cu privire la protecția cibernetică.

Ce consecințe au atacurile cibernetice

Sondajul a arătat că unele organizații recunosc consecințele atacurilor care afectează în mod direct viața și sănătatea angajaților lor (32%) și a altor persoane (18%), precum și pierderea datelor importante (28%), ca fiind principalele lor provocări în privința securității cibernetice. Inițiativele dedicate sustenabilității, inclusiv introducerea unui Chief Sustainability Officer, pot fi văzute ca o modalitate de a atenua astfel de riscuri și de a îmbunătăți protecția organizației industriale împotriva amenințărilor cibernetice conexe.

Cu toate acestea, nu toate strategiile de dezvoltare durabilă, precum și investițiile, măsurile și rolurile dedicate sunt aliniate constant. În timp ce mai mult de jumătate dintre companii (56%) nu intenționează să angajeze un CSO, 34% au deja în vigoare măsuri tehnice suplimentare și 25% au alocat investiții pentru dezvoltare sustenabilă. Alți 16% și, respectiv, 19% intenționează să facă acest lucru în viitor.

„Activitățile oricărei companii, în special una industrială, afectează multe aspecte ale societății. Inițiativele de dezvoltare sustenabilă își propun să asigure un impact fie neutru, fie pozitiv. Din această perspectivă, organizațiile care sunt protejate în mod fiabil de amenințările cibernetice nu sunt doar un obiectiv individual – fac parte dintr-o tendință generală de sustenabilitate”, spune Anton Shipulin, Solution Business Lead, Kaspersky Industrial CyberSecurity la Kaspersky. „Adoptarea unui concept corespunzător înseamnă evidențierea rolului pe care securitatea cibernetică îl are în agenda unei afaceri și modul în care ar trebui îmbunătățită pentru a acoperi atât infrastructura companiei, cât și pe cea industrială, precum și asigurarea faptului că toți angajații respectă practicile adecvate de igienă cibernetică.”

Raportul complet, „The State of Industrial Cybersecurity in the Era of Digitalization”, poate fi găsit aici.