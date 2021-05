În timp ce unii miniștri au preferat să nu trimită nicio urare de Paște, cum ar fi ministrul Educației, Sorin Mihai Cimpeanu, cel al Transporturilor, Cătălin Drulă ori cel al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, în timp ce alții, precum Ioana Mihailă sau Dan Barna să trimită o serie de urări, dar fără legătură cu Învierea Domnului.

Ioana Mihăilă și Dan Barna, mesaje controversate de Paște

❓Ioana Mihailă– mesaj de Paște, fără a menționa de Învierea Domnului

❓Dan Barna – mesaj de Paște, așa, fără nicio noimă:

“De Paști sau despre reziliența naturii și a noastră. În prima fotografie este un brad de curte din grădina socrilor mei. Pare sănătos și firesc, așa și este. Acum. Cu doi ani în urmă însă, în contextul unor lucrări, a fost lovit și i s-a rupt partea de sus a tulpinii, aproape de la jumate. Credeam că se va usca sau va rămâne un arbore ciunt și chinuit.

Ceea ce s-a întâmplat ține, și de aceea vă spun povestea acum, de miracol, pentru cei mai credincioși, sau de fabuloasa putere de supraviețuire a vieții în natură, pentru cei mai puțin credincioși:

După ce tulpina cu vârful rupt a căzut, una din cele patru crengi ale crucii mediane a bradului și-a spus probabil: „Eu de astăzi am alt destin, nu mai sunt creangă laterală, mă fac tulpină și vârf, nu mai cresc în lateral, ci vertical. Brad fără vârf nu se poate”. Și exact asta s-a întâmplat. Aveți în foto 2-3-4 imaginea de aproape cu creanga care s-a curbat și a devenit tulpina din care continuă azi să crească acum alte crengi, ca și cum nimic rău nu s-a întâmplat vreodată.

Paștile de anul acesta sunt exact despre cum fiecare dintre noi și cei de aici și cei aflați departe de familie sau de țară care ar fi vrut să fie lângă cei dragi, dar nu au putut, înțelegem că trebuie să găsim în noi puterea să mergem mai departe chiar dacă mulți dintre noi trecem prin vremuri grele.

Nu suntem prima generație care trebuie să o facă. Părinții și bunicii noștri au avut și ei încercările lor cu război, crize, secete sau inundații. Cu sacrificii, cu îndârjire, cu răbdare și nădejde au trecut peste ele. Vom trece și noi peste curbura de destin a vieților noastre pe care ne-o impune această pandemie, precum bradul din imagine care a găsit calea să meargă vertical mai departe.

Curând vom putea iar să călătorim, să cunoaștem oameni noi, să ne trimitem copiii la școli, să trăim viața așa cum ne-o dorim fiecare. Voie bună prieteni! Sărbători de Paște și o noapte de Înviere cu bucurie în suflet vă doresc”, este mesajul lui Barna de Paște.

Ce miniștrii din Guvernul Cîțu au trimis un mesaj de Paște

✅Claudiu Nasui – mesaj simplu, Hristos a Înviat!

✅Stelian Ion – mesaj simplu, Hristos a Înviat!

✅Florin Cîțu- doua mesaje de Paște

✅Alexandru Năzare- are mesaj de Paște

✅Lucian Bode – are mesaj de Paște, chiar cu el la Biserică

✅ Nicole Ionel Ciuca – mesaj video

✅Virgil Popescu – are mesaj

✅Adrian Oros- mesaj video

✅Barna TÁNCZOS – are mesaj

✅Raluca Țurcanu- are mesaj

✅Bogdan Ghoerghiu – are mesaj

✅ Eduard Novak – are mesaj

Cine nu a vrut să trimită nicio urare

❌Catalin Drula – niciun mesaj de Paște

❌Ciprian Teleman – niciun mesaj de Paște

❌Cristian Ghinea – niciun mesaj de Paște

❌Sorin Mihai Cimpeanu- NU are niciun mesaj

❌Kelemen Hunor — niciun mesaj

❓Attila-Zoltán CSEKE – mesaj simplu, fără referire la Învierea Domnului