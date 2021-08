Bitcoin a depășit pragul de 50.000 de dolari pentru prima dată din luna mai a acestui an, în timp ce PayPal a anunțat tranzacționarea de criptomonede în Marea Britanie.

PayPal a întârziat de ceva timp lansarea tranzacționării de criptomonede în Marea Britanie, dar astăzi și-a anunțat intenția de a permite utilizatorilor din Marea Britanie să cumpere și să vândă token-uri cripto începând cu această săptămână. Utilizatorii vor putea să dețină un coș de patru criptoactive – bitcoin, ethereum, litecoin și bitcoin cash, dar nu este clar deocamdată dacă firma va permite utilizatorilor să efectueze plăți în respectivele criptomonede.

Prețul bitcoin (BTC) a cunoscut o revenire rapidă de la sfârșitul lunii iulie, în această evoluție de rollercoaster a criptoactivului din 2021.

Bitcoin a început săptămâna trecută să se tranzacționeze la mijlocul intervalului de 46.000 de dolari, înainte de a scadea la 44.000 de dolari joi. De atunci, a înregistrat o nouă creștere de sfârșit de săptămână, crescând de la un minim de 44.177 dolari și tranzacționându-se în jurul valorii de 50.147 dolari la momentul redactării acestui articol.

Ethereum a avut o săptămână la fel de tumultoasă, coborând de la puțin sub 3.300 de dolari la mai puțin de 3.000 de dolari la mijlocul săptămânii. De atunci, însă, s-a redresat și se tranzacționează acum în jurul valorii de 3.325 de dolari – cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii mai a acestui an.

Facebook se pregătește să lanseze un portofel pentru criptoactive

Dezvoltarea mult așteptată a Facebook în domeniul cripto este pe cale de a porni odată cu lansarea portofelului său digital „Novi”.

Platforma de socializare a anunțat de ceva timp că se va implica în domeniul criptoactivelor, dar proiectul a trecut prin diferite permutări, cu diverse nume.

Moneda sa stabilă, denumită acum ‘Diem’, este încă în lucru. Dar șeful serviciilor financiare al companiei, David Marcus, a declarat că firma este pregătită să lanseze portofelul digital aferent, denumit Novi.

Facebook și-a lansat inițial proiectul criptografic sub numele de ‘Libra’. Încă de la început a fost prezentat ca un proiect de monede stabile care ar permite oamenilor să trimită bani în întreaga lume fără a fi nevoie de supravegherea unor terțe părți.

Proiectul a fost însă afectat de obstacole, cu probleme legate de confidențialitate, reglementare și design. Inițial, tokenul urma să fie susținut de un portofoliu de valute fiduciare, dar această idee a fost modificată, incluzând acum doar dolarul american.

Tokenul AUDIO crește după asocierea cu TikTok

Protocolul descentralizat de streaming muzical Audius și-a văzut simbolul de guvernanță crescând în valoare după ce a fost anunțată o asociere cu platforma de social media TikTok.

TikTok a optat pentru Audilus, tehnologia din spatele noii sale biblioteci „Sounds”, menită să simplifice selecția muzicală a aplicației.

Tokenul de guvernanță AUDIO al platformei Audilus și-a crescut de atunci valoarea, tranzacționându-se în jurul valorii de 1,60 dolari înainte de anunț, dar ajungând la peste 3,50 dolari. Cu toate acestea, tokenul a fost mai bine cotat în acest an, înregistrând un maxim al anului 2021 de 4,32 dolari.

Tokenul AUDIO este user-staked pentru a asigura platforma Audilus. Deținătorii primesc o parte din taxele de rețea, drepturi de guvernanță și acces la token-urile artiștilor.