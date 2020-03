Ana Birchall, fostul ministru de Justiție, îi dă replica Vioricăi Dăncilă, la mesajul pe care l-a postat, cu privire la modul în care este tratată Sorina Pintea în Arestul Capitalei. Reamintim că Dăncilă menționa în mesaj cuvinte cu puternic impact emoțional precum omenie, compasiune sau demnitate.

Însă, Birchall susține că ea nu a avut parte de acea înțelegere, pe care Dăncilă o promovează, în momentul în care i-a cerut fostului premier o favoare.

Iată replica acidă a Anei Birchall

„Hopa ia uite cine vorbeste de „omenie”?😂

Pai cum e cu „omenia” doamna Dancila cand pe toata perioada in care am fost ministru al justitiei ( suprapus cateva saptamani si cu vicepremier) ati refuzat sa numiti un secretar de stat la ministerul justitiei ( unde sunt 4 pe schema) si astfel eu nu am avut cui sa deleg semnatura si zilnic citeam si semnam minim 20-25 mape pentru ca totul a fost numai in semnatura mea??? Daca a fost o metoda sa ma extenuati fizic uite ca nu v-a iesit ca bunul Dumnezeu mi-a ajutat si am rezistat la asa sicane!

Sau cum e cu „omenia” cand, ati refuzat, cu o rautate greu de descris in cuvinte, desi v-am rugat, omeneste si in lacrimi, sa nu programati sedinta de guvern exact in ziua in care copilul meu a terminat liceul astfel incat sa pot sa imi iau si eu o zi de concediu si sa pot sa merg sa-mi vad copilul absolvind liceul??? ( eu neavand niciun secretar de stat nu aveam cui sa deleg participarea la sedintele de guvern, sedinte de guvern care nu aveau o zi fixa de intalnire).

Aaa era sa uit.. corect, asa e, ati numit un secretar de stat la minister in perioada motiunii de cenzura! ( si dupa 2 zile de la numire persoana respectiva si-a luat concediu medical)!

P.S. Nu comentez starea de sanatate a doamnei Pintea pentru ca nu sunt medic dar am incredere ca medicii care au examinat-o in aceasta perioada, inclusiv, conform informatiilor din mass media, doctorul solicitat de doamna Pintea, au luat toate masurile si deciziile care se impun pentru a nu afecta starea de sanatate a doamnei Pintea.

P.S. 2 legea e lege si trebuie sa fie egala pentru toti indiferent de zgomotul din spatiul public!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

