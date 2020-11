Născută la Istanbul într-o familie de fanarioți, pe 1 ianuarie 1895, Despina Davidovich s-a căsătorit cu francezul Paul Storch când avea 17 ani.

Deși au divorțat, căsătoria i-a creat mari probleme lui Paul, care era în armata franceză, în timp ce fosta soție a fost suspectată că spionează pentru dușmanii Franței.

Câțiva factori au determinat autoritățile americane să suspecteze că doamna Storch era spioană. A călătorit prin capitalele lumii schimbându-și frecvent numele:

La Paris, de exemplu, era cunoscută sub numele de Madame Nezie; la Madrid și Londra sub numele de Madame Hesketh; la Roma ca Madame Davidovitch; la New York, ca Madame Despina și la Washington, ca Baroneasa de Bellville.

Își spunea Baronesa de Bellville pentru că, în ultimele luni înainte de arestarea ei, era însoțită aproape peste tot de un misterios baron Henri de Beville (sau de Bellville).

Despina Storch era invitată frecvent la petreceri datorită frumuseții sale remarcabile, fluenței francezei și abilității la dans.

La multe petreceri nu a avut dificultăți să intre în contact cu ofițeri care serveau în forțele aliate și ambasadorii țărilor implicate în război.

La Madrid, Despina Storch și baronul au fost observați contactând agenți germani. După ce cuplul a aflat că este bănuit de spionaj, a plecat rapid din Spania spre Havana.

În Statele Unite

Mai târziu și-au făcut drum spre Statele Unite. Au fost însoțiți de o nemțoaică, doamna Elizabeth Charlotte Nix, și de un bărbat care se presupunea că era un cont francez pe nume Robert de Clarmont.

De îndată ce curiosul cvartet a ajuns în SUA, a fost pus sub supraveghere de către Departamentul Justiției.

Un factor care a stârnit suspiciunile Departamentului Justiției a fost Despina ducea o viață de doamnă foarte bogată, plătind 1.000 de dolari pe lună pentru șederea într-un hotel din New York.

Doamna Nix a primit, la rândul ei, un împrumut inexplicabil de 3.000 de dolari de la contele Bernstorff.

Ulterior, autoritățile au confiscat o cutie de valori pe care Madame Storch o avea într-o bancă din New York. În ea era o corespondență importantă, cu oameni notabili din întreaga lume, dintre care unele documente fuseseră codificate.

La început, spionii nu erau conștienți de controlul sub care se aflau, iar „Frumusețea Turcă”, cum mai era cunoscută Despina, ducea o „existență de fluture”.

Frecventa lumea bună, adăugând noi și importanți admiratori pe lunga listă a pretendenților săi.

Când s-a prins că e urmărită, a încercat să-și trimită mesajele prin Panama, dar acestea au fost interceptate. Dându-și seama de pericolul în care se aflau, baronul și Storch au obținut pașapoarte franceze și au făcut planuri de a fugi în Cuba.

După ce planurile lor au devenit cunoscute Departamentului de Justiție, toți cei patru au fost arestați pe 18 martie 1918 și trimiși la închisoarea Ellis Island.

