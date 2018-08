Ministrul justiţiei şi-a urcat toată magistratura in cap.

Prin modul subiectiv in care a procedat cu şeful DNA, ministrul a pus procurorii sub control politic. Prin modul vendetist prin care procedează cu seful Ministerului Public, ministrul confirma intenţia de desfiinţare a justiţiei penale.

Totul depinde de declaraţiile de azi de la ora 18. Dacă anunţă că demisionează, totul reintra in normal. Dacă îşi cere scuze pentru atacurile nefondate la adresa justiţiei şi pentru că s-a transformat într-un fel de ministru al injustiţiei, poate că totul reintra in normal. Dar dacă alege să continue cu atitudinea asta de şef al magistraţilor şi un fel de reprezentant al intereselor infractorilor, dacă persistă într-un război cu instituţiile statului, dacă ignoră în continuare recomandările şi standardele internaţionale, atunci riscă să determine o reacţie nemaiîntâlnită din partea magistraţilor români. Eu spun să nu rişte, căci nici nu ştie de ce suntem în stare! Avem şi noi răbdarea noastră, dar nu e nelimitată. Ajunge un an de crucificare a noastră de către ministrul justiţiei, timp în care au fost ignorate nevoile sistemului de instanţe, parchete, probaţiune, administraţie penitenciară, a scris Dănileţ pe Facebook.

CSM: Afirmaţiile cu caracter general ale ministrului Justiţiei - de natură a pune la îndoială credibilitatea Ministerului Public

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) consideră că ultimele afirmaţii ale ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, referitoare la activitatea procurorilor, pot afecta credibilitatea Ministerului Public.

"Secţia pentru procurori a luat act cu îngrijorare de declaraţiile publice ale ministrului Justiţiei din data de 27.08.2018, potrivit cărora 'Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are, (...) s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti'. Aceste declaraţii care acreditează ideea că procurorii îşi desfăşoară activitatea cu încălcarea cadrului legal şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor reprezintă afirmaţii grave la adresa Justiţiei din România. Secţia pentru procurori atrage atenţia că astfel de afirmaţii cu caracter general sunt de natură a pune la îndoială activitatea şi credibilitatea Ministerului Public", se arată într-un comunicat al CSM transmis, marţi, AGERPRES.

Conform aceleiaşi surse, toate mesajele transmise în spaţiul public ar trebui să contribuie la creşterea încrederii cetăţenilor în actul de justiţie.

"Secţia pentru procurori subliniază nevoia unui mesaj public echilibrat şi responsabil care să consolideze încrederea cetăţeanului în actul de justiţie, îndatorire care revine deopotrivă tuturor reprezentanţilor instituţiilor publice, inclusiv ministrului Justiţiei", se mai menţionează în comunicat. AGERPRES