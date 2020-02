Ce amendă au primit cele două televiziuni

Pro TV și cu Pro Cinema au primit o amendă de câte 200.000 de lei fiecare. Acestea au primit amendă după ce au depășit timpul dedicat special reclamelor publicitare.

„În mod evident, am depășit foarte mult (timpul alocat publicității – n.r.). A fost o eroare pe care am îndreptat-o de îndată ce am observat-o”, a spus reprezentantul Pro TV, citat de paginademedia.ro

Totodată, președintele CNA a mai anunțat că vor urma monitorizări și pentru celelalte posturi ale grupului, Pro2, ProX și Pro Gold, tot pentru luna decembrie. Din informațiile Paginademedia.ro, Pro 2 a avut la rândul său depășiri uriașe.

Radu Herjeu, membru CNA, a cerut la rândul său o monitorizare și pe luna ianuarie, în prime-time și extra-prime-time. „Nu o să mă convingi că o televiziune precum Pro TV, care nu depășește în prime-time nici măcar cu un minut, dar se întâmplă o „eroare” exact în afara prime-time-ului unde depășește cu șapte ore.”

Pro Cinema a avut depășiri uriașe

Potrivit monitorizării CNA, în luna decembrie, Pro Cinema a avut 8 ore și 50 de minute de depășiri, atât pe timpul zilei, cât și în intervalul prime-time. În total, limita legală a publicității, de 12 minute pe oră, a fost depășită de 290 de ori într-o lună (adică în 290 de calupuri publicitate).

Televiziunile comerciale pot difuza 12 minute de reclamă pe oră, fără a fi incluse și promourile de post/emisiuni. TVR poate difuza doar opt minute pe oră și numai între programe.

Pro TV a mai încasat o amendă în aprilie 2018. Atunci, CNA a descoperit că în doar două săptămâni, cele 12 stații locale Pro TV au avut depășiri totale de peste 10 ore. Postul a fost sancționat atunci cu amendă maximă, de 200.000 de lei.

Cu câteva săptămâni înainte de decizia CNA, Pro TV a informat forul audiovizual în legătură cu închiderea tuturor stațiilor locale.

