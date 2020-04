Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Pasztor Sandor (UDMR), a fost amendat cu 5.000 de lei după ce a fost găsit la pescuit, la un lac de lângă Oradea. „Recunosc că am greşit, deoarece am încălcat reguli valabile pentru noi toţi (…) Poliţia m-a sancţionat justificat (…) Regret sincer atitudinea mea nedemnă şi îmi cer scuze tuturor”, a afirmat el.

Pasztor Sandor a scris pe Facebook despre amenda primită joi.

„Azi (joi – n.r.) după amiază, pentru o scurtă perioadă, am oprit la pescuit, la un lac situat lângă Oradea. Recunosc că am greşit, deoarece am încălcat reguli valabile pentru noi toţi. Nu trebuia să cedez acestei ispite. Poliţia m-a sancţionat justificat, la faţa locului cu o amendă de 5.000 de lei. Mâine dimineaţa, primul lucru pe care am să-l fac va fi plata acestei amenzi şi voi transfera o sumă similară unei asociaţii caritabile. Regret sincer atitudinea mea nedemnă şi îmi cer scuze tuturor!”, a afirmat şeful CJ Bihor.

Vineri, el a precizat că a plătit amenda.

„Conform promisiunii mele, azi am platit amenda şi am transferat donaţia promisă”, a mai arătat acesta.