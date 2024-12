Un bărbat din municipiul Iași a fost amendat de polițiștii locali după ce și-a construit o casă în curtea părinților săi fără autorizație de construire. Incidentul a avut loc pe strada Urcușului, nr. 18, iar amenda primită a fost în valoare de 3.000 de lei. Construcția, începută fără respectarea normelor legale, a atras atenția autorităților în cadrul unor controale de rutină desfășurate la începutul lunii decembrie 2024.

În cadrul controalelor derulate de Serviciul Control Urbanism și Afișaj Stradal din cadrul Poliției Locale Iași, s-a descoperit că bărbatul a construit o casă cu un etaj pe terenul familiei fără a deține autorizația necesară. Potrivit legii, astfel de construcții trebuie să fie autorizate în prealabil, în caz contrar fiind considerate ilegale și sancționate conform legislației în vigoare.

Reprezentanții Poliției Locale Iași au precizat că bărbatul a fost sancționat pentru că a efectuat lucrări de construire a unui imobil pe proprietatea sa fără a deține autorizația necesară. Amenda, în valoare de 3.000 de lei, a fost aplicată conform prevederilor Legii nr. 50/1991, care reglementează disciplina în construcții.

Valentin Stoleru, bărbatul sancționat, s-a declarat nemulțumit de amenda primită și susține că nu este complet responsabil pentru situație. El a explicat că lucrările au început înainte de decesul părinților săi, iar acum succesiunea nu este finalizată, ceea ce împiedică obținerea autorizației.

„Nu știu cum de și-au găsit să mă amendeze fix pe mine, cineva a făcut reclamație probabil, doar nu am deranjat pe nimeni cu nimic. Au venit polițiștii la poarta mea și mi-au spus că trebuie să mă amendeze pentru faptul că am construit ilegal. Dar situația de fapt este mai complicată, nu sunt eu de vină. Construcția a început când trăiau părinții mei, ei erau proprietari pe teren, însă au murit, iar acum facem dezbaterea moștenirii, că suntem mai mulți frați și le-am explicat că încă nu aveam cum să fac actele. Da, eu voi sta în casă, dar și alte rude de ale mele, nu doar eu am investit aici”, a povestit acesta.

Bărbatul bănuiește că vecinii au fost cei care l-au reclamat la autorități. El consideră că nemulțumirea lor ar putea fi legată de faptul că a schimbat gardul proprietății sau din alte motive personale. În ciuda sancțiunii, Valentin Stoleru intenționează să finalizeze construcția, deși fără autorizație acest lucru ar putea să fie dificil.

„Pe alții care au făcut blocuri ilegale nu i-au amendat, însă eu am făcut o casă și gata, am primit sancțiune 3.000 de lei. Cred că un vecin a făcut reclamație, că am schimbat eu gardul, că nu văd de ce altceva, însă am fost reclamat drept aiurea. O să scoatem și autorizația când vom termina cu dezbaterea moștenirii”, a mai adăugat el.