Incidentul a avut loc miercuri după amiază, când o femeie de 58 de ani a fost lovită de o țiglă căzută de pe acoperișul unei clădiri de pe strada Bălcescu din Sibiu. În urma cercetărilor, autoritățile locale au constatat neîntreținerea corespunzătoare a imobilului și vor aplica o amendă de 1.000 de lei proprietarului. Femeia a suferit un traumatism cranio-facial și a fost transportată de urgență la spital, fiind externată după ce a primit tratament medical.

În urma accidentului, Poliția Locală Sibiu a demarat cercetările, constatând că acoperișul clădirii nu era întreținut corespunzător. Din calcanul clădirii lipsesc bucăți de țigle, iar acest lucru a fost identificat ca un posibil factor care a contribuit la căderea țiglei.

„Apelul de urgență privind accidentul s-a efectuat la numărul de urgență 112, astfel încât cazul a fost preluat de Poliția Municipală. Poliția Locală a făcut însă verificări în teren la imobilul de pe str. Bălcescu nr. 38, constantând că acoperișul nu este îngrijit corespunzător, iar din calcan lipsesc bucați de țigle.

Prin urmare, după identificarea proprietarului/ proprietarilor clădirii, Poliția Locală va aplica măsurile indicate de HCL nr.210/2001, art.6, lit.a). In acest caz se va aplica o amendă de 1.000 lei si i se va pune in vedere proprietarului sa execute lucrarile necesare pentru punerea in siguranta a imobilului” a declarat Mirela Gligore, purtător de cuvânt al administrației locale, scrie turnulsfatului.ro.