Doliu în lumea muzicii

Brian McBride, unul dintre membrii trupei de muzică ambientală Stars of the Lid, trupă creată alături de Adam Wiltzie, a murit, recent, la vârsta de 53 de ani, a confirmat pentru Rolling Stone un apropiat al celor doi. Cauza decesului lui McBride nu a fost dezvăluită. Vestea morții s-a răspândit și prin intermediul rețelelor de socializare, mulți artiști transmițând mesaje de condoleanțe și de admirație a talentului muzicianului, scrie RollingStone.

„Sunt profund întristatat să anunț că Brian McBride a murit. L-am iubit pe acest tip și îmi va fi dor de el”, se spune în postarea de pe pagina de Instagram a duo-ului, care include și o fotografie a lui McBride.

McBride și Wiltzie au format trupa în 1993

McBride și Wiltzie au format trupa de muzică ambientală în anul 1993, la Austin, lansând albumul de debut, ”Music for Nitrous Oxide” doi ani mai târziu, alături de muzicianul Kirk Laktas. Apoi au lansat următoarele albume – „Gravitational Pull vs. Desire for an Aquatic Life” în 1996, „The Ballasted Orchestra” în 1997, „Per Aspera Ad Astra” în 1998, „Avec Laudenum” din 1999 și „The Tired Sounds of Stars of the Lid” din 2001.

Ultimul lor album, „And Their Refinement of the Decline”, a fost lansat în anul 2007. Trupa a declarat pentru Rolling Stone, în 2015, că a înregistrat separat „The Tired Sounds of Stars of the Lid” și ultimul lor album, McBride aflându-se în Chicago, iar Wiltzie în Austin, mai târziu în Belgia. Cele două albume au fost reeditate pe vinil în 2015 și s-au bucurat de un mare succes.

McBride a lansat și două albume solo

„În vremea aceea, obișnuiam să ne trimitem casete audio, unul altuia, prin poștă. Faptul că eram unul într-un loc, celălalt în altul, a fost un lucru bun, deoarece ne-a dat timp să ne gândim, să rumegăm mai bine ceea ce face cealaltă persoană și să fim puțin mai atenți cu tot ce avem de făcut în continuare”, spunea Brian McBride.

Pe lângă „Stars of the Lid”, McBride a lansat două albume solo: „When the Detail Lost Its Freedom” din 2005 și „The Effective Disconnect” din 2010, care a fost folosită ca, în 2009, ca și coloană sonoră pentru documentarul ”Vanishing of the Bees”.

Talentul lui McBride nu s-a limitat la muzică

McBride a făcut parte, pentru scurtă vreme, din trupa Bell Gardens, alături de Kenneth James Gibson. EP-ul lor de debut, Hangups Need Company, a fost lansat în 2010. Cel de-al doilea LP al lor, Slow Dawns for Lost Conclusions, a fost lansat în 2014.

Talentul lui McBride nu s-a limitat la muzică; el a fost o prezență constantă în lumea dezbaterilor din lumea universitară. Pasiunea lui pentru muzică și dezbateri s-a dezvoltat încă din primii ani ai liceului. El a obținut premiul pentru „cel mai bun discurs” in cadrul unei dezbateri în timpul petrecut la Westbury High School și la Universitatea din Texas.

Ulterior, a fost prezent la dezbateri găzduite de Northwestern University, University of Redlands și University of Southern California.