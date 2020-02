Azi, Ludovic Orban vine cu noi precizări despre acest proiect. Orban a declarat că în prezent nu există niciun proiect de lege care să transforme alocațiile copiilor în vouchere.

Ce a declarat Ludovic Orban

„Știți foarte bine că ieri (luni – n.r.) chiar am rugat jurnaliștii prezenți că PNL are pregătit un proiect sau că e pregătit să facă ceva. Am evocat posibilitate impozitării pe venit diferențiat sau posibilitatea, ca să ai o garanție că banii se duc în interesul copilului, de existență a unor vouchere. Nu am spus că am, nu am spus că avem un proiect de lege. Nici nu avem în programul de guvernare așa ceva. Din păcate, sunt unii care au făcut știri false din ceea ce am spus eu”, a declarat Ludovic Orban.

PSD a declarat că susțin proiectul PNL

„PNL spune că vrea să plătească alocațiile pentru copii cu vouchere valorice care să poată fi folosite doar la achiziția produselor destinate copiilor. Să dea alocațiile în ce formă vor! Tichete, bonuri valorice sau vouchere, dar la valoarea lor #dublată, așa cum prevede legea! Dacă însă invocarea voucherelor este un alt tertip prin care PNL încearcă să amâne sau să diminueze dublarea alocațiilor, atunci ne vom opune categoric!”, au scris social-democrații pe pagina de Facebook a partidului.

Te-ar putea interesa și: