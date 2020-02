Agenția de turism Paralela 45 a fost înființată în aprilie 1990, fiind una dintre primele agenții private din România. „Au fost o parte interesantă acești 30 de ani, nu ne-am plictisit. Mi-aș fi dorit să mă plictisesc, în sensul că nu mi-aș fi dorit să avem atâtea nefăcute și atâtea situații de western în primii ani”, a spus Alin Burcea pentru capital.ro, adăugând că „a fost o situație interesantă în primii ani, pentru că trecerea de la comunism la capitalism și primii patru, cinci ani au fost chiar ca în Vestul Sălbatic.”

„Brandul Paralela 45 este format pe seriozitate, nu mințim, încercăm să fim atenți, corecți cu oamenii și avem aici o echipă foarte bună pe managementul reclamațiilor. De foarte multe ori aceste reclamații sunt subiective. Dacă îi vorbești frumos omului și el își spune nemulțumirea… Noi suntem și psihologi.

În general am evitat să facem golănii. Noi nu vindem ca alții vacanțe de un euro, plătești unul, pleacă cinci, etc. Noi nu vom face niciodată reclamă de genul acesta. Până când o să ies la pensie îmi mențin punctul de vedere”, ne-a mărturisit omul de afaceri.

„Eu întotdeauna am vrut să fiu altfel”

Numele agenției Paralela 45 este diferit, neașteptat pentru un domeniu din turism, și Alin Burcea ne explică cum a ales acest nume: „De ce am pus numele Paralela 45? Pentru că în primele două-trei luni apăruseră tot felul de Tur- Tour- Turism. Eu întotdeauna am vrut să fiu altfel. Am discutat cu un artist plastic, care era prieten cu asociatul meu, Adrian Grigorescu. Omul s-a jucat puțin și a zis < Turism, Travel, Tour are toată lumea. Hai să facem ceva unde fie cifre, care să însemne turism și să îți rămână vizual în cap>. Nu mai știu cine a zis Paralela eu sau asociatul meu, Adrian Georgescu, care a fost un tip senzațional. Dar așa a apărut denumirea”.

Pe 4 iunie 1990 s-a deschis oficial, Paralela 45, în sediul din Bulevardul Regina Elisabeta 29 -31. În primul an, turismul intern a reprezentat principala activitate. Alin Burcea își amintește că prima plecare în străinătate cu turiști, a fost în Turcia, la Istanbul, la sfârșit de iunie. Excursia costa la vremea aceea 25 de dolari și 500 de lei și s-a făcut cu autocarul. „Am fost ghid. Nu mai ieșisem din țară decât în Bulgaria și Rusia, și totul a fost o aventură. Atunci am stat doar patru ore la graniță. După trei săptămâni se stătea o zi, o zi jumătate”, mărturisește Alin Burcea.

De la vacanțele organizate în anii ’90 pe litoral, la Istanbul, în China și Grecia, portofoliul Paralela 45 a fost extins continuu și cuprinde în acest an sute de programe de vacanță. 1,8 milioane de turiști au călătorit în 30 de ani cu Paralela 45, care a ajuns la un rulaj de 70 milioane euro la finalul anului trecut și estimează o creștere de 12-15% în acest an.

Paralela 45, în 30 de ani

Antalya a devenit cea mai căutată pentru vacanța de vară, iar numărul orașelor de unde se zboară spre această destinație e în creștere. „Din 2020 Paralela 45 are zboruri și din Constanța, Craiova și Satu Mare, nu numai din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Oradea, Iași, Bacău, Suceava, Târgu Mureș”, a declarat Alin Burcea.

„Ce căutăm noi este să venim cu destinații noi în orașe în care nu mai e nimeni. În Oradea și Târgu Mureș erau numai Antalya și am venit cu Creta. Turismul intern este sprijinit puternic de voucherele de vacanță. Anul trecut am avut 16.000 de oameni în zonele balneo și la munte. În cazul Bulgariei cred că dublăm vânzările după ce am făcut câteva modificări, adică am reanalizat și selectat furnizorii”, a mai spus acesta.

Alte zboruri noi, în acest an, sunt din Cluj-Napoca spre Bodrum, din Târgu Mureș și Oradea spre Creta – Heraklion și de la București spre Mykonos.

Cu zboruri charter ori curse regulate, Paralela 45 are în ofertă în 2020 vacanțe în Turcia (Antalya și Bodrum), Grecia (Chania, Heraklion, Corfu, Rodos, Mykonos), Spania (Costa Blanca, Costa Brava, Costa del Sol, Palma de Mallorca, Tenerife), Italia (Coasta Amalfitană, Ischia, Sardinia, Sicilia, Toscana), Egipt (Sharm el Sheikh și Hurghada), Cipru de Nord și de Sud, Portugalia (Cascais și Estoril), Tunisia, Mauritius, Maldive, Seychelles, Indonezia, Emiratele Arabe Unite.

Un loc important în oferta Paralela 45 este ocupat de circuite. Turiștii pot alege din peste 160 de excursii pe toate continentele: de la America de Nord la Australia, de la Africa până la Islanda. Circuitele cu avionul sunt organizate cu zboruri din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Sibiu și Budapesta. Acestora li se adaugă cele cu autocarul care preiau turiști din mai multe orașe ale țării. Ca noutăți, în 2020, în portofoliul de circuite au fost incluse croaziere în insulele grecești și Turcia, Veneția, Japonia și Coreea de Sud, Namibia, Senegal, SUA (Miami), Alaska și Yukon, Noua Zeelandă etc.

Paralela 45, planuri și investiții în 2020

Alin Burcea ne-a mărturisit că se așteaptă ca în 2020 să meargă totul bine, cu excepția Antalyei, pentru că „pur și simplu e supra ofertă de marfă, nu că nu se vinde. E foarte multă marfă, concurență mare și e bătaie pe preț. Noi suntem (ca vânzări) peste anul trecut, dar mă așteptam să creștem mai mult”, adăugând că prevede o mică recesiune: „Mă aștept, din păcate, ca după alegerile anticipate să fie o mică recesiune, pentru că vor exista tăieri. Pentru economia privată este foarte bine, pentru că noi avem nevoie de oameni. 15% dacă dai afară de la stat sunt angajați imediat în sistemul privat”.

„Anul acesta o să fie Egiptul pe creștere. Nu o să fie la jumătate din Antalya, dar Antalya se duce mult. Egiptul, după părerea mea, va fi anul acesta la 100-120 de mii de oameni (români care vor merge în vacanță în Egipt, n.e.). Antalya a avut anul trecut 250 de mii de turiști români, față de acum cinci ani, când au fost 140 de mii. S-a dublat cifra pentru că românii sunt foarte încântați de Antalya, e un paradis pentru copii, are all inclusive. Din punct de vedere financiar, dacă cumperi vacanța în perioada de Early Booking, reducerea este foarte mare.

Au cam crescut tarifele în 2018-2019, când a fost o reîntoarcere către Antalya a românilor, dar și veniturile românilor au crescut, așa că acoperă. Însă vine puternic din urmă Egiptul, un fel de Antalya mai ieftină și sub ea ca nivel, dar hotelurile sunt noi, bune, multe, frumoase, tot cu all inclusive, mâncarea e bună. Tunisia mai puțin, pentru că nu este la fel de atractivă ca Egiptul”, ne-a spus omul de afaceri, adăugând că în urma epidemiei de Coronavirus, din China „am avut susținere din partea unei companii aeriene, nu ne-a penalizat pentru anulări. China e deocamdată afectată, Japonia nu. În Japonia facem 3-4 grupuri pe an și văd că nu se anulează”, ne-a declarat omul de afaceri.

În ceea ce privește investițiile, Alin Burcea ne-a mărturisit că speră ca în acest an să se mute într-un sediu nou „în Calea Griviței, cumpărat cu 1,2 milioane de euro, din care avem o parte și restul este finanțare. Noi acum stăm într-un sediul închiriat (din Dacia 60, n.e.). Sediul principal, din Regina Elisabeta, cel în care am început activitatea în anii 90, este în renovare de doi ani.

Avem un proiect la Snagov, Club Lac Snagov, cu 60 de apartamente de închiriat. Și am cumpărat un teren alături, pe care o să construiesc două săli de evenimente, începând din acest an.

Rețeaua se extinde cu încă cinci agenții anul acesta, la Brașov, Râmnicu Vâlcea, Deva și două în București. Minimum cinci în anumite orașe, ajungându-se la un total de 55 de agenții. Tragem tare pe partea de online, anul trecut am vândut de circa 3,5 milioane, anul acesta ne-am programat cinci milioane. Multă lume cumpără online”.

Alin Burcea a ținut să lămurească și zvonurile privind o eventuală vânzare a companiei: „Vreau să clarific, nu vând. Sigur că fiecare vrea să vândă la un moment dat, am și vârsta care mă face să mă gândesc la asta. Evident că este un lucru bun să te lipești de un turoperator mare, mi-aș dori și ar fi o onoare pentru mine ca acțiunile mele la firmă să le cumpere TUI”.

„Fără pasiune nu faci nimic”

Se spune despre Paralela 45 că este locul de unde oamenii nu sunt dați afară. ”Eu îmi aleg oamenii, eu îi angajez, indiferent că sunt din Baia Mare, Satu Mare, eu angajez. În primul rând omul trebuie să fie de bună calitate umană, să fie educat. Nu poți să faci performanță cu neamuri proaste, cu golani și derbedei. Niciodată! În al doilea rând, trebuie să fie bun din punct de vedere profesional. Eu nu aleg pe oricine. Și trebuie să învețe. Facem școală, avem traininguri, seminarii. Anul acesta facem din nou seminarii de vânzări. Tu de la agentul de turism vrei să afli totul. Vrei să fie drăguț, simpatic, amabil. Trebuie să fie pasionat de munca sa, că fără pasiune nu faci nimic”, a spus Alin Burcea, adăugând că „oamenii trebuie să aibă preotul lor, medicul lor și agentul lor de turism, că acela te învață”.

Alin Burcea crede că „turismul e o meserie a păcii, nu e o meserie de război. Trebuie să arăți bine, să fii pozitiv, nu poți să-l scuipi pe om în față și să-i spui <du-te în vacanță>”.

Omul de afaceri scrie personal felicitările pentru angajații săi și o face de 20 de ani, pentru că îi place să fie aproape de oameni. „Mă interesează foarte mult ideile oamenilor. Am două colege cu care lucrez de 23 de ani, Ondina Dobriban, directorul general, și Valentina Ene, directorul executiv. Îmi face plăcere în fiecare zi să mă întâlnesc cu angajații. Mai ales cu femeile trebuie să te porți frumos. Vorbele nu costă”, spune Alin Burcea, adăugând: „Firma nu sunt eu. Poate sunt imaginea, dinamizatorul. Dar altfel nu, ce le știu eu pe toate? Nu le știu pe toate. Știu multe față de multe persoane, dar nu știu totul”.

Târgul de Turism al României, 20-23 februarie

Alin Burcea ne-a vorbit și despre ofertele speciale în perioada târgului, din acest an: „Hotelurile din Antalya au până la 50% reducere. Grecia nu depășește 20% în perioada de Early Booking. Spania, la fel, 10%. Avantajul târgului e că vezi multe oferte în două-trei ore. Trebuie să vii să vezi, să vorbești cu agentul de turism. Lumea vine să vadă oferte, cumpără cu banii jos”. Omul de afaceri a făcut și o previziune în legătură cu Târgul de Turism, declarând că „eu estimez că în următorii doi târgul va fi numai online”.

