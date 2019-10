Varza roşie conţine tiamină, riboflavină, acid folic, calciu, mangan, magneziu, fier, potasiu, vitaminele A, C, E, K şi vitamine din complexul B, precum şi fibre alimentare de calitate, substanţe care contribuie din plin la menţinerea sănătăţii, frumuseţii şi siluetei deopotrivă.

Foarte important, varza roșie este un adjuvant împotriva mai multor tipuri de cancere, precum cel gastric, uterin, cel de sân, intestinal sau de piele. De asemenea, glutamina din varza roșie stimulează refacerea, creșterea și dezvoltarea normală a celulelor.

Studiile făcute arată că o cură cu suc proaspăt de varză roșie, din care se bea câte un litru pe zi, contribuie la stoparea și chiar intrarea în remisie a diferitelor forme de cancer, care afectează stomacul, dar și cavitatea bucală. Această acțiune antitumorală se datorează pigmenților și sulforafanilor din varza roșie.

Trebuie menționat că varza roșie are de până la opt ori mai multă vitamina C decât varza albă, vitamina C mai multă decât portocalele, iar datorită pigmenților este un medicament natural.

Este indicat a se consuma în stare crudă, sub formă de salată sau suc, și murată. Anumite forme de cancer sunt mai rare în rândul populațiilor care consumă varză murată, adică o parte din vitaminele și antioxidanții din varză se păstrează într-un procent semnificativ, în urma murării.

Având multă vitamina C, varza roșie este un adevărat medicament imunostimulator, care ajută la prevenirea răcelilor, infecțiilor bronșice, pulmonare și urinare.

În plus, cercetătorii au evidențiat faptul că unii compuși din varza roșie împiedică transportul colesterolului către vasele de sânge și către țesuturi.

Alimentul ideal pentru diete

Varza roşie conţine doar 32 de calorii la suta de grame, dar este bogată în fibre, vitamine şi minerale, care conferă saţietate şi energie, aspecte importante atunci când eşti la dietă.

Sulful şi potasiul din compoziţia verzei roşii au efect diuretic, deci ajută la eliminarea toxinelor şi ameliorează retenţia de apă din ţesuturi, iar fibrele alimentare au efect laxativ, eliminând constipaţia.

Nivelul crescut de antioxidanţi prezenţi în varza roşie au rol important în protejarea organismului de efectele nocive la radicalilor liberi, care pot cauza inflamaţii în corp şi pot duce la apariţia tumorilor canceroase şi a bolilor de inimă.

Antocianii din varza roşie sunt cei care dau culoare frunzelor de varză şi tot ei sunt cei care creează o barieră în calea atacului factorilor nocivi din mediu.

