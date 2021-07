Consumați aceste trei alimente chiar acum. Au efecte nebănuite pe timp de caniculă. Asta pentru că ele ajută enorm organismul să facă față temperaturilor arzătoare. În plus, este absolut obligatoriu să vă hidratați. Fie că beți apă sau ceaiuri, este nevoie de un minim de doi litri pe zi. Nu omiteți însă și un aspect esențial. Timpul petrecut afară, în aer liber, trebuie redus pe cât posibil, mai ales la orele prânzului.

Consumați multe fructe și legume. Alegeți salatele. Beți apă multă. Aceste trei îndemnuri le auzim periodic, în fiecare an. Nu toți știm însă care sunt alimentele cele mai indicate pe timpul verii. Nutriționiștii ne amintesc permanent că alimentaţia reprezintă combustibilul pentru organismul nostru. Ei insistă să respetăm programul celor trei mese pe zi.

Este obligatoriu ca în dieta noastră zilnică să introducem produse ce aparţin tuturor categoriilor de nutrienţi, fibre, proteine, vitamine, minerale, dar şi glucide şi lipide consumate cu moderaţie, mai spun nutriționiștii.

Top trei alimente ideale pe caniculă

Mâncați pepene verde. Trecând peste faptul că absolut toată lumea îndrăgește gustul acestui produs, el are și numeroase beneficii pentru organism. Pepenele verde este o gustare de vară dulce şi răcoritoare, care nu îngrașă. Dacă consumați pepene, veți știi că oferiți organismului atât hidratarea necesară, cât și nutrienţi esenţiali. Pepenele conţine aproximativ 90% apă.

Apoi nu omiteți să mâncați roșii. Acestea conțin peste 94% apă. Conţinutul lor nutriţional oferă un aspect sănătos pielii și vă ajută să pierdeți și din greutate. În plus, roşiile nu conţin colesterol şi sunt bogate în potasiu, vitamina C şi calciu.

Nu uitați sub nicioformă de castraveți. Are un conţinut ridicat de apă şi, în plus, contribuie la hidratarea organismului, în special în anotimpul cald. Castraveţii furnizează organismului numeroşi nutrienţi, precum calciu, magneziu şi potasiu, fiind totodată, săraci în calorii, grăsimi, colesterol şi sodiu.

Evitați însă să combinații roșiile alături de castraveți. Specialiștii spun că nu este o alegere bună pentru stomac. Asta pentru că roșia se digeră mai lent, în timp ce castravetele este digerat rapid.

Sursa foto: Dreamstime