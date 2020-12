Reprezentantul României la OMS, deputatul PSD Alexandru Rafila, susține că din raportările cazurilor zilnice de coronavirus se poate trage concluzia că autoritățile au pierdut controlul.

Rafila a declarat joi că este imposibil din punct de vedere matematic să fie doar 7.000 de noi îmbolnăviți la nivel național, în condițiile în care numai în Capitală raportările oficiale vorbesc despre nu mai puțin de 2.000 noi cazuri.

”Întreaga capacitate de ATI este ocupată”

”Nu putem avea 7.000 de cazuri la nivel național din care 2.000 în București. Avem 2.000 în București pentru că se testează.

Și în țară situația e similară. Eu cred că s-a cam pierdut controlul. Ocuparea spitalelor este la refuz în țară. Nu mai este niciun pat liber. Întreaga capacitate de ATI este ocupată”, a spus Alexandru Rafila joi seară, la Antena 3.

În același timp, Alexandru Rafila a recunoscut că a fost testat pozitiv la infecția cu noul coronavirus. Rafila intrase în izolare după ce soția sa a fost confirmată pozitiv privind infectarea cu COVID-19.

Reprezentantul României la OMS făcuse un test rapid, care a ieșit negativ. În plus, Alexandru Rafila s-a testat cu test PCR al cărui rezultat a venit ulterior ca fiind pozitiv.

31.437 de teste la nivel naţional

”Mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat infecţia şi în cazul meu. S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok.

Am purtat mască…Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat – după câteva zile – că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus”, a precizat el.

Un număr de 7.067 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în urma efectuării a 31.437 de teste la nivel naţional, potrivit datelor transmise, joi, de Grupul de Comunicare Strategică. Dintre acestea, în municipiul Bucureşti – 1.762 şi judeţul Ilfov – 664.

Foto: INQUAM / George Călin.