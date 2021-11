Lista miniştrilor, definitivată de PSD. Cine va fi secretarul general al Guvernului?

Surse din PSD ale news.ro arată că Secretariatul General al Guvernului ar urma să fie condus de Marian Neacşu, care a fost numit de Parlament, în 2019, vicepreşedinte la ANRE.

De asemenea, Marian Neacşu a fost secretarul general al PSD, preşedinte al organizaţiei PSD Ialomiţa. În 2017, a fost numit și în funcţia de consilier onorific pentru relaţia cu Parlamentul al premierului Sorin Grindeanu.

În PSD mai sunt discuţii în privinţa unor portofolii

În 2019, a fost numit de Parlament vicepreşedinte la ANRE. Totodată, Sorin Grindeanu urmează să fie unul dintre vicepremierii din Cabinetul Ciucă, celălalt vicepremier fiind Kelemen Hunor, de la UDMR.

Potrivit sursei menționate, în PSD mai sunt discuţii în privinţa unor portofolii. Astfel, la Economie, unde este vehiculat numele lui Radu Oprea, a apărut şi varianta Florin Jianu, preşedintele Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR). Şi la Apărare, unde este Vasile Dîncu, sunt discuţii privind nominalizarea acestuia.

Lista miniştrilor PSD

Astfel, în Cabinetul Nicolae Ciucă, miniştrii PSD vor fi:

Secretar general al Guvernului – Marian Neacşu – rang de ministru;

Ministerul Finanţelor – Adrian Câciu;

Ministerul Sănătăţii – Alexandru Rafila;

Ministerul Apărării – Vasile Dîncu;

Ministerul Transporturilor Sorin Grindeanu;

Ministerul Muncii – Marius Budai;

Ministerul Familiei – Gabriela Firea;

Ministerul Culturii – Lucian Romaşcanu;

Ministerul Agriculturii – Adrian Chesnoiu;

Ministerul Economiei – Radu Oprea / Florin Jianu.

Florin Cîţu a răbufnit în şedinţa Biroului Politic Naţional (BPN)

Anterior, liderul PNL a lansat acuzații dure în şedinţa Biroului Politic Naţional (BPN), chiar după ce programul de guvernare al celor trei formațiuni politice a fost stabilit. Acesta spune că este în stare să se lupte inclusiv cu social democrații dacă este nevoie.

Surse liberale susțin că preşedintele PNL, Florin Cîţu, a răbufnit în şedinţa Biroului Politic Naţional (BPN). Mai exact, se pare că acesta le-a reproşat liderilor partidului că formaţiunea s-a comportat aşa cum a vrut PSD, acceptând inclusiv refuzul social-democraţilor ca preşedintele PNL să nu fie şi şeful guvernului.

Florin Cîțu susține că odată ce blocajul a fost rezolvat, el a fost nevoit să ducă mai multe lupte și va duce și una cu PSD în cazul în care va fi nevoie. El a adăugat că pentru el cel mai important lucru este păstrarea identității liberale, iar PNL va ieși învingător la final.

„Acum o săptămână am cerut să începem negocierile cu PSD. Am intrat în impas. PSD a cerut ca premierul sa nu fie presedintele PNL. Am făcut ce a vrut PSD. Cum credeaţi că se va termina? Imediat au fost accelerate negocierile şi acum avem un program de guvernare şi o listă de ministri! M-am luptat cu populismele şi cu Ludovic Orban şi cu USR şi ma voi lupta şi cu PSD! Provocarea pentru noi este să ne păstrăm identitatea liberală. Atât timp cât ne vom lupta pentru principiile liberale în această coaliţie, vom ieşi învingători în final”, le-a spus Cîţu liderilor PNL.