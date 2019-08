Alexandru Cumpănașu joacă teatru? Ce își dorește el cu adevărat și ce legături are cu MAI și Gabriel Oprea

Întreaga țară a empatizat cu durerea lui Alexandru Cumpănașu și mai ales a familiei lui. Toți am plâns, am sperat, ne-am revoltat și mai ales am regretat. Eroina noastră curajoasă, micuța adolescentă, Alexandra Măceșanu a fost declarată decedată la data de 2 august. Ceea ce mulți dintre noi știau de zile bune, fusese confirmat și de autorități. Nu mai există niciun dubiu, iar Alexandra Cumpănașu știe acest lucru. Și totuși continuă. De ce?