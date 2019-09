Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani din Caracal ucisă de Gheorghe Dincă, continuă lupta cu autoritățile. Cumpănașu a explicat că poate răsturna ipoteza de lucru a anchetatorilor care dau drept sigură uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu. Proaspătul candidat la prezidențiale consideră că poate proba că anchetatorii s-au înșelat când le-au declarat pe cele două fete moarte printr-o expertiză care să dateze vechimea oaselor despre care se afirmă că ar aparține Alexandrei Măceșanu. Mai mult, Cumpănașu a pornit o investigație pe cont propriu, prin care vrea să scoată la lumină întreaga filieră pe care dispar zeci de mii de tinere din România și Republica Moldova.

„Batalia pentru ADEVAR continua!!! Pe langa investigatia internationala extrem de ampla pe care am inceput-o, continui demersurile de aflare a ADEVARULUI si in Romania. Procurorii DIICOT vor sa ne bage pe gat moartea Alexandrei in butoi. Pana la momentul in care investigatia MEA va demonstra ce s-a intamplat de fapt cu Alexandra si cu zeci de mii de fete din Europa de Est (inclusiv Romania si Republica Moldova) voi forta DIICOT sa spuna singuri adevarul. Astazi am depus la DIICOT solicitarea unei expertize pentru constatarea vechimii ramasitelor atribuite Alexandrei!!!

P.S.: Solicitam ca expertiza sa fie realizata la Institutul National de Criminalistica de la MAI!.

P.P.S.: Prietenii stiu de ce:)”, a scris Alexandru Cumpănașu, pe pagina de Facebook.

Mai mult, părinții Alexandrei Măceșanu au transmis deja un document Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prin care cer să fie efectuate o serie de noi expertize.

