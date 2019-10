„Iohannis, Dancila si Barna devin tot mai penibili. Scad vertiginos in sondaje si in diperate de cauza se agata si ei de tragedia nepoatei mele. Mai intai Iohannis prin demiterea sefului DIICOT dar pastrarea procurorilor de caz si dupa Dancila in direct la RTV. Penibilul si disperarea in cazul lui Iohannis intrec orice limita astazi cand acuza pe toata lumea de un accident de circulatie la Ialomita dar a fost incapabil sa faca ceva pentru 2 suflete rapite la 15 si 18 ani. In ce il privește pe Barna, el se duce in Italia dar desi TOATA Italia vuieste despre Alexandra el tace si mananca dupa cum spunii unii participanti. Populismul celor care astazi au puterea si sunt incapabili sa o gaseasca pe Alexandra este INCALIFICABIL. Nepasarea si indiferenta lor este dureroasa pentru fiecare cetatean. Din fericire vor pierde puterea curand”, a declarat Cumpănașu pentru Stiripesurse.ro.

În discursul ținut astăzi de Iohannis la Iași, acesta a avut o serie de atacuri dure la adresa PSD, insinuând că social-democrații ar fi vinovații morali ai accidentului de la Ialomița, soldat cu zece morți și șapte răniți, după ce un șofer de tir a adormit la volan și a izbit în plin un microbuz:

„Corupția ucide. Această nepăsare criminală a pesediștilor costă vieți de români. Avem nevoie de această infrastructură, ideea cu autostrada nu este doar o ambiție politică sau un moft”, a declarat Iohannis.

Te-ar putea interesa și: