Iubitul actor Alexandru Arşinel a trecut prin clipe grele săptămâna aceasta!

Imagini incredibile! Arşinel primeşte un teanc de bani atunci când vine poştaşul cu pensia

Marţi seara, i s-a făcut brusc rău şi a fost nevoie de intervenţia unei ambulanţe pentru a-l transporta la spital. Medicii au insistat să rămână internat în unitatea medicală, însă actorul nu a dorit să stea acolo şi s-a întors acasă.

Acolo îl aştepta soţia, dar şi teancul de bani pe care-l primise, cu puţin timp înainte, de la poştaş.

Arşinel a primit o adevărată “cărămidă” de bani chiar înainte să fie transportat la spital, cu ambulanţa, scrie Cancan.ro.

Actorul a trecut prin multe încercări din punctul de vedere al sănătăţii în ultimii ani, la care se adaugă şi vârsta înaintată: a făcut un transplant de rinichi, a fost operat pe cord, a fost infectat cu COVID-19, iar acum i-a speriat pe toţi cunoscuţii atunci când a ajuns de urgenţă la spital, după ce i s-a făcut rău.

La cât se ridică veniturile lunare ale iubitului actor român?

Însă Alexandru Arşinel nu are probleme atunci când vine vorba de bani. Lună de lună, îndrăgitul actor încasează pensii cumulate ce depăşesc multe salarii de top din România.

Arşinel are venituri lunare de circa 9.000 de lei.

Poştaşul a fost surprins de paparazzi exact când venea să-i aducă banii de pensie lui Alexandru Arşinel. A scos fluturașul de pensie, apoi ”cărămida” de bancnote.

După câteva minute, timp în care i-a lăsat banii actorului, care a semnat pentru mai multe pensii cumulate, poştaşul a plecat.

“Toate sumele sunt justificate oficial, consider că le merit”

Alexandru Arşinel povestea recent că îşi rotunjeşte veniturile, lună de lună, şi cu o indemnizaţie de merit primită de la Ministerul Culturii.

“Există o indemnizație de merit dată de Ministerul Culturii la profesori, actori, arhitecți. Am obținut locul întâi într-un top al celor mai buni artiști.

Toate sumele sunt justificate oficial, consider că le merit. Am 82 de ani și am obținut o indemnizație de merit si o pensie după 70 de ani de muncă, am fost 20 de ani director”, explica Alexandru Arşinel pentru Antena Stars.