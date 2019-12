Rareș Bogdan anunță că o parte din miniștrii cabinetului Orban sunt extrem de competenți, însă în cazul altora sunt semne de întrebare. Pe lista cu preferați ai lui Bogdan se află Marcele Vela, ministrul de Interne, Virgil Popescu, ministrul Energiei sau Victor Costache, ministrul Sănătății.

„Urmăriți-o pe Violeta Alexandru cum se mișcă e un profesionist. Urmăriți-l pe Marcel Vela care este o surpriză extrem de plăcută. E o pierdere nu o să îl mai lăsăm să candideze la CJ Caraș unde voia. Gândiți-vă la Florin Câțu, cel mai atacat ministru din toare părțile, este un finanțist excepțional, veți vedea că va începe să vorbească și de investiții. (…) Trebuie să ieșim din această bulă în care ne ține PSD, de bugetari și pensionari. Uitați-vă la Virgil Popescu, un om care conduce patru ministere sub o singură umbrelă. Uitați-vă la Victor Costache, un om extrem de profesionist, care este atacat pentru că a fost în tinerețe manechin. Generalul Ciucă se dovedește și ca manager extrem de bun plus că dă încredere militarilor. Uitați-vă la o mulțime din miniștri noștri. Am și eu semnele mele de întrebare cu privire la unii pe care aș vrea să îi văd mai hotărâți în a face ordine în ministere. Nu e cazul de o remaniere, oamenii sunt buni. Deocamdată din ce am văzut eu, i-aș nominaliza acești oameni”, a declarat Rareș Bogdan la România TV.

Despre pensii și salarii

Europarlamentarul a declarat clar: PNL nu va tăia pensii și salarii. „Domnul Budăi spunea că PNL va veni și va tăia. Până acum s-a dovedit că tot ce au spus dânșii nu are substanță. Doar spun că noi ne ținem de cuvânt. Nu vom tăia salarii, nu vom tăia pensii, vom da conform legii pensiilor toată indexarea. Pensionarii trebuie respectați și nu trebuie supuși unui șoc”, a continuat fostul patron de presă.

