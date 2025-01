În anul 2025, aproape toate băncile și instituțiile financiare au emis alerte cu privire la atacurile cibernetice tot mai frecvente care vizează conturile bancare ale clienților, iar pe lista victimelor s-au aflat și utilizatorii platformei Revolut. Aceste noi metode de fraudă, tot mai sofisticate, permit hackerilor să acceseze conturile și să retragă bani fără a fi autorizați de titulari.

De asemenea, fraudatorii utilizează tehnici de phishing și smishing, punând sub semnul întrebării securitatea sistemelor bancare online.

Revolut a fost unul dintre băncile cel mai frecvent vizate în acest tip de atacuri. Un utilizator al Revolut, Mihai, a relatat pe rețelele sociale o experiență deosebit de frustrantă. El a descris cum, în timpul nopții, un card virtual al său a fost compromis printr-o metodă de fraudă de tip „clonare”.

În mijlocul nopții, Mihai a observat că, după o cerere de autorizare aparent inofensivă de doar 1 dolar de la un comerciant necunoscut, au început să se efectueze mai multe tranzacții de câte 100 de dolari fiecare, în mod rapid și fără ca el să le autorizeze.

Deși a reușit să blocheze cardurile și să contacteze suportul tehnic al Revolut, procesul de recuperare a fondurilor a fost estimat a dura până în martie. Mihai a subliniat că această situație este extrem de periculoasă și ar putea afecta și alți utilizatori ai serviciilor bancare, nu doar pe cei ai Revolut.

„Help!

Nah drăcie, aparent asta e o schemă nouă de furt online/clonat card, sau ce mai e și asta. Am pățit astă noapte cu un card virtual Revolut în timp ce dormeam și n-aveam notificări…

Vine un card authorization request mic de 1$ de la un merchant dubios „Oculus” whatever, pe care evident nu-l autorizezi pentru ca nu-l recunosti si clar la ora aia faci altceva. Se întâmplă ca următoarele cereri, pe acelasi card, cam 2-3 pe minut, de data asta mai mari, 100$ fiecare, curg ca și cum ar fi deja autorizate.

Nici cea mai vagă idee cum, dar mi se pare periculos si cred ca se poate intampla si cu alte carduri/banci. Am blocat toate cardurile momentan, si-am vorbit la support sa faca chargeback.

A mai pațit cineva?

Estimare rezolvare „transaction dispute/fraud/blah”… MARTIE… sume blocate – 1000$. Mulțumesc #revolut #revolutpremium @revolut”, a scris Mihai pe facebook.