Alertă METEO! Canicula pune stăpânire pe România. ANM spune unde va ploua torențial

ANM a anuțat cum va fi vremea astăzi, 15 august. Sâmbătă va continua canicula, cerul va fi variabil, izolat se vor înregistra averse cu caracter torențial. În ciuda averselor, în cele mai multe zone ale țării, mai ales în regiunile sudice temperaturile rămân în continuare caniculare.

Meteorologul Viorica Dima, de la ANM, a anunțat la B1 TV că în regiunile Banat, Crișana și Oltenia se vor înregistra condiții de vreme instabilă.

„Acolo vor fi averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de vant, vijelii, caderi de grindina, c[deri importante de apă. Deci chiar nu este un weekend potrivit pentru a merge in zonele montane . Nici in cursul zilei de maine, deci chiar de SfantaMarie, nici in ziua urmatoare, adica duminica, pentru ca instabilitatea nu doar ca ramane prezenta, dar se si extinde”, a explicat ea.

Cum va fi vremea azi, 15 august 2020

Temperaturile continuă să fie ridicate în acea mai mare parte a țării iar pe arii restrânse în Oltenia, indicele temperaturã-umezealã (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. În cursul zilei de sâmbătă, cerul va fi variabil, cu unele înnorări şi izolat ploi de scurtă durată, mai ales la munte.

Noaptea de sâmbătă spre duminică, în regiunile vestice şi sud-vestice, cerul se va înnora treptat şi local vor fi averse ce vor avea şi caracter torenţial. Acestea vor fi însoțite de descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 şi 34 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 şi 21 de grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre intervalul 7 până la 8 grade Celsius.

Vremea va fi în general instabilă, în cea mai mare parte a țării, în special după orele prânzului. Se vor înregistra înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea caracter torențial, descărcări electrice și condiții de grindină. Pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Excepție vor face însă regiunile sub – vestice, unde vremea va fi în general frumoasă.

În Muntenia, Dobrogea și sudul moldovei se vor semnala intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului se vor semnala intensificări ale vântului în timpul ploilor.

În București vremea va fi sufocantă dar după amiază cerul va fi variabil și s-ar putea semnala și fenomene specifice instabilității atmosferice accentuate. Temperatura maximă va fi de 33 până la 34 de grade Celsius, iar valorile minime vor fi cuprinse în intervalul 17 – 20 de grade Celsius.

Cum va fi la munte și pe litoral

La munte, ceruul va fi mai mult noros. Local se vor semnala condiții de vreme instabilă, însoțite de descărcări electrice. În cea de-a doua parte a zilei, în regiunile montante, aversele vor avea caracter torențial. Maximele din regiunile de munte vor fi încadrate între 15 și 20 de grade Celsius.

Pe litoral, nu va fi o vreme frumoasă, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a zilei, local temporar accentuat. Maximele de la Constanța vor ajunge până la 26 – 27 de grade Celsius, în timp ce minimele înregistrate în timpul nopții vor coborî până la 21 – 22 de grade. Iată și prognoza meteo pentru săptămâna ce urmează să înceapă.

