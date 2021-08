Stare de criză în Macedonia de Nord. Incendiile de pădure izbucnesc în mod constant

În următoarele 30 de zile, pompierii, armata şi trupele Ministerului de Interne vor fi mobilizate împotriva incendiilor, a decis guvernul de la Skopje.

Opt incendii de pădure sunt în prezent active în nordul Macedoniei, cel mai mare fiind semnalat în apropierea satului Pehcevo din centrul ţării.

De miercuri dimineaţă, cinci echipaje de elicoptere se luptă cu flăcările – două din armata nord-macedoneană şi trei din Serbia.

Sejururile la munte au fost interzise

Începând din 3 august, sejururile la munte au fost interzise din cauza pericolului de incendii.

Cu o zi înainte, Slovenia şi Bulgaria promiseseră deja ajutor pentru stingerea incendiilor. Joi, Austria şi Comisia Europeană s-au alăturat misiunilor de ajutor.

Prima victimă a incendiilor a fost raportată în satul Staro Nagoricane din nordul ţării, a informat miercuri site-ul press24.mk citând martori oculari. O femeie a fugit din calea flăcărilor în casa sa, s-a închis în ea şi nu a mai putut ieşi când flăcările au mistuit casa.

Primul incendiu de vegetație din România

Incendiul de vegetație, primul din acest an în țara noastră, a izbucnit joi seară în Corbeanca, o localitate aflată în nordul Capitalei. Flăcările puteau fi văzute de la mare distanță, conform fotografiilor postate pe rețelele de socializare.

Potrivit informațiilor transmise de localnici, înainte să înceapă incendiul a avut loc o furtună cu fulgere. Oamenii au devenit alerți atunci când au văzut flăcările.

Pompierii se află deja în locul respectiv și au explicat la Digi24 că nu există pericol de extindere a flăcărilor la case, vile care permit oamenilor să evadeze din aglomerația orașului.

Aceștia au intervenit prin intermediul mai multor autospeciale și au reușit să stingă focul înainte ca acesta să se extindă. Amintim că acesta a fost primul incendiu de vegetația din acest an în România.

Simultan, Grecia se află în stare de alertă din cauza incendiilor. Atena stă sub un nor masiv de fum întunecat, iar mulţi locuitori au fugit din suburbii. În condiţiile în care temperaturile se menţin la peste 40 de grade Celsius şi vântul ce bate dinspre vest riscă să se înteţească, autorităţile se tem că incendiile ar putea scăpa de sub control.

Serviciile de urgenţă au o noapte dificilă în faţă, a spus, joi, premierul Kyriakos Mitsotakis, care i-a îndemnat pe oameni să să respecte ordinele de evacuare și să evite deplasările inutile, potrivit agenţiei Reuters şi jurnaliştilor greci de la Ekathimerini.

