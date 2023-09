Un general rus, recent promovat de Vladimir Putin, susține că războiul din Ucraina este doar primul pas spre o invazie a Europei.

Andrei Mordvicev, pe care liderul de la Kremlin l-a promovat săptămâna trecută la gradul de general locotenent, deține deja funcția de comandant al Districtului Militar Central și al Grupării Centrale a Forțelor Rusești care luptă în Ucraina.

Acesta a declarat recent că în opinia sa, războiul din Ucraina va dura destul de mult și se va extinde în viitor.

Întrebat de jurnalistul rus dacă „Ucraina este doar o etapă” Andrei Mordvicev a răspuns „Da, absolut. Este doar începutul”, adăugând că războiul „nu se va opri aici”.

💬 This war will last for a long time, because we still need to liberate Eastern Europe, says Russian general and war criminal Andrei Mordvichev.

The interview was recorded at the end of July this year and Mordvichev assumed that the Ukrainian counteroffensive would slow down by… pic.twitter.com/MB9m1YYcLV

— TheKremlinYap (@TheKremlinYap) September 9, 2023