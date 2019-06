Cancelarul german, Angela Merkel, a avut un nou episod de slăbiciune evidentă, joi, în timpul ceremoniei de învestire a noului ministru al Justiţiei de la Berlin.

Merkel a avut un episod similar în urma cu zece zile, la Kiev, în timpul ceremoniei de primire a mandatului de către noul președinte al Ucrainei, când a tremurat necontrolat, din tot corpul.

Și de data aceasta, șefa cancelariei de la Berlin părea că abia se mai ţine pe picioare în timp ce tot corpul îi tremura.

La un moment dat, Angela Merkel şi-a încrucişat mâinile şi părea că îşi muşcă buzele în încercarea de a nu leşina.

Cu toate acestea, Angela Merkel că va pleca către Japonia, pentru a participa la summitul G20, a anunțat un purtător de cuvânt al cancelariei, care a dat asigurări că liderul german este cât se poate de bine.

Germany’s Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq

— Reuters Top News (@Reuters) 27 iunie 2019