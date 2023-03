Publicațiile din Turcia susțin că noul incident s-a petrecut tot deasupra apelor Mării Negre, după ce un Su-27 rusesc a încercat să doboare o dronă Bayrakatar TB2.

Potrivit informațiilor publicate de savunmasanayist.com, drona era una ucraineană, iar avionul de luptă ar fi un Su-27 din Rusia.

Videoclipul arată două încercări de doborâre a dronei Bayraktar TB2. Nu este clar dacă cele două încercări au fost făcute de același avion de vânătoare sau, așa cum a fost cazul dronei americane MQ-9 Reaper, au fost implicate două avioane de vânătoare.

În ambele încercări, drona se clatină serios. Dar în ambele situaţii, Bayraktar TB2 a reușit să își restabilească poziția fără a fi doborâtă în apele Mării Negre. Se vede că drona reușește chiar să mențină un plafon de zbor destul de ridicat.

Experții militari turci sugerează că drona nu s-a prăbușit pentru că, spre deosebire de coliziunea cu MQ-9, în acest incident, avionul de vânătoare rusesc nu s-a ciocnit cu elicea din spate a dronei.

Aripile dronei prezintă în mod clar însemnele Forțelor Aeriene Ucrainene, astfel că nu este pe deplin clar de ce avionul de luptă rusesc nu și-a folosit sistemele de arme.

Se poate presupune că, în acest incident, pilotul rus a identificat din greșeală ținta ca fiind o dronă americană și i-a fost teamă să deschidă focul pentru a evita un incident militar cu SUA.

Amintim că Administrația de la Moscova a transmis că menținerea contactelor cu Washingtonul este esențială pentru evitarea escaladării crizei cauzate de incidentul aerian din Marea Neagră.

„Credem că este important să menţinem deschise liniile de comunicaţii şi facem acest lucru”, a spus Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, potrivit postului de televiziune CNN.

Russian fighter jet trying to unsuccessfully bring down an Ukrainian Bayraktar TB2 UCAV over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash effect. pic.twitter.com/c87cqmh7KZ

— Clash Report (@clashreport) March 19, 2023