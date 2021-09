Guvernul ungar nu are în vedere instituirea unor noi restricţii.

”Nu vedem niciun motiv pentru înăsprirea regulilor epidemiologice, nu avem în vedere o restricţie generală”, a declarat ministrul fără portofoliu pentru familii, Katalin Novák, răspunzând la o întrebare în cadrul unei conferinţe de presă susţinută marţi după şedinţa Corpului Operativ Responsabil pentru Repornirea Vieţii Comunitare.

Oficialul ungar a amintit că şi înainte de Campionatul European a existat o îngrijorare pe motiv că stadioanele vor fi pline de oameni şi implicit va creşte numărul îmbolnăvirilor, însă nu s-a întâmplat aşa.

Guvernul ungar nu are în vedere instituirea unor noi restricţii. ”Acum există vaccinul”

Katalin Novák a mai precizat că au fost stabilite reguli epidemiologice speciale pentru perioada desfăşurării Congresul Euharistic Internațional și chiar şi din acest motiv este încrezătoare că evenimentul nu va contribui la creșterea numărului de cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus.

Situaţia este altfel faţă de cea care am avut-o cu un an în urmă, deoarece acum există vaccinul împotriva COVID -19, a adăugat ministrul ungar, care a subliniat: „Nu am făcut niciodată o problemă politică din vaccinare spre deosebire de stânga din cauza căreia această chestiune a fost divizată.

Vaccinul asigură o protecţie corespunzătoare, dacă luăm în considerare toate experienţele acumulate pînă acum”.

În opinia sa, în valul patru se poate aştepta ca acesta să fie, în primul rând, epidemia celor nevaccinaţi, conform NÉPSZAVA.

Interes pentru măsurile sociale

Prezent la conferinţa de presă, secretarul de stat în cadrul Cancelariei premierului ungar, Csaba Dömötör a declarat că un milion 423 de mii de cetăţeni au completat şi retrimis deja chestionarele naţionale de consultare.

94% dintre respondenţi sunt de acord că salariul minim trebuie crescut cât mai repede posibil.

Respondenţii au indicat un salariu minim de 200 de mii de forinţi. Susţinerea intenţiei Guvernului de a returna impozitul pe salariu plătit de familiile cu copii, în cazul în care creşterea econmică va face posibil acest demers, este de asemenea foarte mare, respectiv este de 95%.

De asemenea, 98% din respondenţi cred că ajutoarele acordate familiilor, precum şi impozitele mici trebuie să fie protejate de Constituţie, iar 91% susţin prelungirea moratoriului privind plata creditelor.

Sursa foto: mediastandard.ro.