Klaus Iohannis a vorbit joi despre perspectiva României asupra războiului. Discursul a fost ținut la cea de-a treia reuniune a Comunităţii Politice Europene, de la Palatul Congreselor Granada, Spania. El a precizat că statul român consideră că atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre trebuie tratate drept crime de război.

El a adăugat și că NATO a făcut demersurile necesare pentru protejarea zonei Deltei Dunării. Mai ales în ceea ce privește dronele rătăcite pe teritoriu românesc.

Iohannis spune că a primit răspunsuri foarte concrete de la NATO atunci când a cerut ajutorul în contextul atacurilor ruseşti asupra porturilor ucrainene. Potrivit lui, România pregătește alături de NATO apărarea antidronă suplimentară la graniță. Ca exemplu el oferă ajutorul dat de SUA, care a alocat avioane suplimentare pentru poliția aeriană.

El a vorbit și despre faptul că armata își concentrează armele de apărare în zonă, în această perioadă:

Attending the third European Political Community Summit hosted today by Spain🇪🇸 in #Granada. We’ll discuss important current topics such as security, energy, environment & green transition, digitalisation and AI, multilateralism. #EPC pic.twitter.com/iNhRJn7bEK

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) October 5, 2023