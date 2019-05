Laura Codruța Kovesi se află într-o bătălie extrem de dură pentru postul de procuror șef european. Alegerea s-a amânat până după alegerile europarlamentare, dar se pare că fosta șefă a DNA are și alte opțiuni dacă pierde această întrecere.

În toate sondajele de opițnie Kovesi este extrem de binevăzută chiar într-o eventuală luptă pentru prezindețiale. Este un competitor serios chiar și pentru președintele Klaus Iohannis, considerat mare favorit pentru un nou mandat.

Ultima ieșire a lui Kovesi ne arată că aceasta chiar se pregătește pentru a fi politician.

Fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi a votat, duminică dimineață, la alegerile europarlamentare și referendum, ea spunând că a votat „pentru justiție și pentru cinste”. Kovesi, candidat pentru postul de procuror-șef al Parchetului European, a votat în jurul orei 8.00 la o secție din București.

„De când am împlinit 18 ani, am votat de fiecare dată. Am venit să votez pentru justiție și pentru cinste”, a declarat Kovesi.

