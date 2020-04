„Ministerul Sănătății confirmă decesul asistenței medicale de la Spitalul Militar Brașov. Din primele informații, asistenta medicală, în vârstă de 52 de ani este contact al soțului și el confirmat pozitiv. A fost internată în Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov cu suport ventilator și transferată luni, 6 aprilie la Spitalul suport Colentina. Revenim cu mai multe informații atunci când vom intra in posesia lor”, transmite MS, prin intermediul Grupului de Comunicare Strategică.

Potrivit newsbv.ro, femeia se pare că avea probleme pulmonare și fusese diagnosticată iniţial cu gripă. Întrucât a dat semne de recuperare, pacienta a fost detubată vineri, dar, ulterior, starea de sănătate s-a înrăutățit și a decedat azi-noapte. Femeia ar fi fost infectată de soțul ei, controlor pe tren. Şi una dintre fetele decedatei ar fi luat virusul şi se află în stare gravă la un spital din Braşov.

Directorul Spitalului Militar Regina Maria din Braşov, col. dr. Alexandru Keresztes, a postat un mesaj pe Facebook, după ce, astăzi, a fost anunţat decesul unei angajate a unităţii medicale, asistentă de 52 de ani, infectată cu coronavirus.

Bunule Dumnezeu, iart-o pe colega noastra, care in aceasta dimineațā, departe de cei dragi, a pierdut o lupta scurta, grea, dar mult prea inegala! Respectand toate regulile definitiei de caz, la primele simptome, a aplicat procedura in vigoare, a apelat la 112, si-a anuntat colegii ca urmeaza sa fie internata in Spitalul de Infectioase, impreuna cu sotul si fiica lor, au fost spitalizati si tratati cu atentie. La cateva zile devenea brusc dispneica, investigatiile paraclinice anuntau un declin al starii de sanatate, motiv pentru care a fost transferata la Spitalul Clinic Colentina din Bucuresti, prin grija colegilor de la SMURD. A fost inconjurata cu colegialitate si deplina atentie, reactionase uimitor de bine la tratamentul aplicat, in conformitate cu toate ghidurile in vigoare, fiind chiar si detubata ieri! Bucuria unui caz cu evolutie favorabila a fost brusc intrerupta, inima ei a refuzat sa mai bata, dupa ce s-a oprit in zorii zilei de 11 aprilie 2020! Drum lin spre Vesnicie, in Imparatia Cerurilor!