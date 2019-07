Șoc total în Guvern. Executivul bagă țara în criză pur și simplu. Există mari găuri în bugetul de stat. Acuzațiile vin din partea șefului ProRomânia, Victor Ponta, care anunță venirea crizei. Mai mult, fostul premier cere dărâmarea de urgență a GUvernului și instalarea unuia asemănător celui condus de el pentru a ieși din această gaură neagră.

”De la inceputul anului noi, cei de la ProRomania, am tot tras semnalul de alarma : guvernarea populista si neprofesionista ne arunca intr-o situatie la fel de rea ca in 2009-2010! Din acest motiv am si votat motiunea de cenzura ( nu de dragul PNL si USR care, oricum, nu au pregatit nicio alternativa serioasa la PSD – Alde)!

Si acum, ca si in 2010-2011 , nota de plata a unei proaste guvernari va fi achitata de oamenii obisnuiti si de firmele romanesti – cei bogati si companiile multinationale au mereu variante de salvare!

Solutii exista ; trebuie insa o alta echipa guvernamentala , cu oameni profesionisti si care sa nu fie disperati dupa voturi / la ProRomania construim in aceasta vara o varianta alternativa de Guvern – mai putine ministere, programe adevarate de investitii in economie si restructurare a aparatului administrativ , plus oameni PROfesionisti si competenti!

In 2012 Romania a avut un Guvern care a scos tara din criza si a pus bazele unei dezvoltari adevarate / dar nu trebuie sa repetam criza din 2010-2011 ca sa intelegem ce avem de facut! Suntem in ceasul al 12 lea! Facem ceva?”, a anunțat Victor Ponta pe o rețea de socializare.

