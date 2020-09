„Planul rămâne simplu: să merg la un kinetoterapeut în fiecare zi. Poate la un centru de reeducare. Să stau într-un picior. Să îmi recapăt controlul complet al degetelor. Să îmi ţin echilibrul”, a scris Aleksei Navalnîi pe Instagram, într-un mesaj însoţit de o fotografie cu el stând pe o bancă, într-un parc.

„Au apărut tot felul de lucruri amuzante. De exemplu, nu pot arunca o minge cu mâna stângă. Pot să o prind, dar nu şi să o arunc. Creierul nu vrea pur şi simplu să facă această mişcare. Sau să scriu de mână”, a adăugat liderul opoziţiei din Rusia.

Nu se știe unde va efectua recuperarea

Navalnîi nu a precizat unde va efectua recuperarea. El a mărturisit că a fost „groaznic de tulburat” când medicii germani l-au aşezat prima dată în faţa unei oglinzi, după ce stătuse la reanimare 24 de zile, dintre care 16 în comă.

„Dar medicii au continuat să-şi înfăptuiască minunile. Am lucrat cu un fizioterapeut, am mâncat, am încercat să dorm mai mult (asta este încă cea mai mare problemă”, a mai dezvăluit el.

„A sosit ziua – ura! După 32 de zile, medicii au decis că pentru continuarea refacerii nu este nevoie de îngrijiri în spital, ci de o normalizare a vieţii”.

Conform spuselor sale, medicii i-au recomandat să îşi petreacă timpul cu familia, să scrie în reţelele sociale şi să joace jocuri video.

UE trebuie să solicite Rusiei să-şi asume responsabilitatea de a asigura o investigaţie imparţială, transparentă şi cuprinzătoare

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a evidenţiat, luni, la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale UE de la Bruxelles, necesitatea ca Uniunea Europeană să solicite Rusiei să-şi asume responsabilitatea de a asigura o investigaţie imparţială, transparentă şi cuprinzătoare a cazului Navalnîi, menţionând necesitatea examinării posibilităţii de a adopta eventuale măsuri restrictive.

Bogdan Aurescu s-a referit la relaţiile UE-Rusia, la cazul Navalnîi, evidenţiind „necesitatea ca UE să solicite Rusiei să-şi asume responsabilitatea de a asigura o investigaţie imparţială, transparentă şi cuprinzătoare a cazului şi să coopereze deplin cu Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice”, menţionează MAE. De asemenea, ministrul Aurescu s-a alăturat celorlalţi miniştri care au arătat că este util ca UE să adopte o poziţie activă cu privire la acest subiect şi să examineze posibilitatea de a adopta eventuale măsuri restrictive, dacă va fi necesar.