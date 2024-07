Victor Ponta a analizat scena politică din România înaintea alegerilor prezidenţiale de la finalul acestui an. Fost prim-ministru consideră că în turul doi al alegerilor prezidențiale va ajunge cu siguranță un candidat al PSD, fără a specifica însă dacă acesta va fi Marcel Ciolacu.

Întrebat cu cine va concura acest candidat prezidențial, Ponta a menționat:

„Poate să fie domnul Ciucă, poate să fie domnul Geoană. Deși fiind independent, are această problemă de infrastructură. Sau poate să fie doamna Lasconi.”

În mod sigur, Ponta nu îi dă şanse preşedintelui AUR. Fostul premier social-democrat a exclus posibilitatea ca George Simion să ajungă în turul doi.

În același timp, Victor Ponta nu consideră realist scenariul în care Klaus Iohannis ar deveni prim-ministru. Ironic, fostul prim-ministru afirmă că jobul de la Palatul Victoria „este o muncă și Iohannis nu va munci niciodată”.

În contextul alegerilor care se apropie, Ponta îi dă şi un sfat lui Marcel Ciolacu. El spune că ar fi trebui să facă el însuşi asta în 2014, atunci când a ales să candideze la prezidenţiale.

Actualul preşedinte PSD nu ar trebui să repete greşeala lui Ponta, atrage el atenţia. Mai exact, Ciolacu ar trebui să păstreze guvernare şi să lase PNL să dea preşedintele României.

„Eu asta aș face în locul domniei sale (a lui Ciolacu – n.red.). Nu am făcut în 2014 și rău am făcut. Am greșit! Trebuia să rămân prim-ministru. Dar dacă m-a mâncat undeva să candidez!

Tot așa niște prieteni mi-au spus că trebuie să fiu președinte când eu voiam să fiu prim-ministru. Problema României este guvernarea”, a afirmat Ponta pentru acelaşi post TV.