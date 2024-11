Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, preşedinte al PNL Argeş, a declarat că a votat „fără rezerve şi fără ezitări”.

„Am votat fără rezerve, fără ezitări, cu toată inima, acasă în Argeş, în Băiculeşti. Pentru mine primează familia şi siguranţa ei. Pentru asta am votat astăzi”, a scris Gorghiu pe Facebook.

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a participat la procesul de votare și i-a îndemnat pe români să își exercite dreptul de vot.

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, și-a exercitat dreptul de vot duminică la secția 426, situată la Colegiul Mihai Bravu din București. Președinta USR a declarat că a votat cu speranța unei „Românii pentru toți, nu doar pentru unii”.

Am votat cu încrederea că 1116 români nu au murit degeaba în 1989 și că putem continua ce am început atunci. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toți, nu doar pentru unii”, a declarat Lasconi la ieșirea din secția de votare.