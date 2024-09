Detalii despre eveniment

RUN FOR LIFE este mai mult decât un simplu cros – este o manifestare a solidarității și a speranței. Evenimentul include probe de alergare competitive pentru adulți, cu distanțe de 10 km, 5 km și 3 km, dar și curse necompetitive pentru copii, cu distanțe adaptate vârstei lor. Startul va avea loc pe 5 octombrie, la ora 9:00, la intrarea Arenei Naționale dinspre Strada Maior Ion Coravu.

Înscrierile sunt deschise online până pe 4 octombrie, ora 24:00, iar participanții care se înscriu până pe 24 septembrie vor primi tricouri tehnice incluse în kitul de participare. În ziua evenimentului, înscrierile vor fi posibile doar pentru cursele copiilor.

Premii și beneficii

Participanții la RUN FOR LIFE nu vor câștiga doar premii materiale, ci și satisfacția de a fi contribuit la o cauză importantă. Fiecare alergător va primi un kit de participare, cronometrare cu cip pentru cursele competitive și acces la punctele de revitalizare. De asemenea, vor fi oferite peste 70 de premii din partea sponsorilor, iar fiecare pas făcut în această cursă va aduce un viitor mai bun pentru mamele și copiii sprijiniți de Asociația Life Call.

Implică-te!

RUN FOR LIFE nu este doar pentru alergători – oricine poate contribui la acest proiect atât de important pentru comunitate. Cei care nu pot ajunge la cros pot sprijini demersul Asociației Life Call printr-o donație prin accesarea acestui link. Fiecare contribuție, oricât de mică, aduce o schimbare semnificativă în viața celor care au nevoie de ajutor.

Aleargă pentru o cauză nobilă

În România, multe mame se confruntă cu decizii dificile atunci când se găsesc în fața unei sarcini neplanificate, constrânse de factori economici, sociale și personale. În fața stigmatizării și a lipsei de sprijin, acestea sunt adesea forțate să ia decizii pe care le regretă profund.

RUN FOR LIFE își propune să schimbe acest lucru, oferind fiecărei mame oportunitatea de a alege viața pentru copilul ei. Participanții la acest eveniment sunt invitați să alerge pentru a susține construirea Centrului Maternal Life Call, care va oferi consiliere psihologică, suport emoțional, îngrijire medicală specializată, educație și reconversie profesională pentru femeile însărcinate aflate în nevoie.

Pentru detalii suplimentare despre eveniment și înscriere, accesați www.runforlife.ro sau contactați echipa Life Call la numărul de telefon: 0740.12.21.86, email – aurelia.oroviceanu@lifecall.ro.

Despre Asociația Life Call

Life Call este un proiect al comunității, al României, dedicat sprijinirii femeilor însărcinate aflate în nevoie. Asociația oferă consiliere, suport material și financiar, asigurând un viitor sigur pentru mame și copiii lor. Prin eforturile noastre comune, dorim să transformăm fiecare sarcină neplanificată dintr-o criză într-o oportunitate pentru o viață nouă.

Vă așteptăm la RUN FOR LIFE – ca viața să învingă!

Contact media: Asociația Life Call

Email: contact@lifecall.ro, adelina.fronea@lifecall.ro

Telefon: 0740.12.21.86

Website: www.lifecall.ro

Parteneri:

PARTENER MEDIA: Itsy Bitsy, Evenimentul Zilei

PARTENER TEHNIC: Racehub

PARTENERI HIDRATARE: Aqua Carpatica, Vitamin Aqua

PARTENERI: Acuarela Bistro, Akasha Wellness Retreat, Aqua Park Tisa Spa Resort, ATRA, Ave Forchetta, Bellacya Resort Sovata, Boutique du Pain, Bransilvania, Bucovina Outdoor Adventure, Cabana Harțagu, Casa Glod, Casa Vlăsia, Castle Hotel Daniel, Cătunul din Podei, Clubul de Echitație Animo Ranch, Conacul Maria Theresa, Conacul Vinalia, Crama Jelna, Crama Lacerta, Crama Liliac, Distrikt42, Doka Valea Sebesului, Domeniul Danielescu, Dragonfly Gardens, Ferma de sub Penteleu, Grădina Floreasca, Hanul Vatra, Hotel Alma Mamaia; Inside, The Village; Jiujiutsu & Kickboxing la Atos Jiujistsu Romania, Kaya Holistic, Lente, Lotus Inn, Lovin’ Winebar & Bistro, Magic Action Horses, Mercure Bucharest Unirii, Mon Paris, Nomad SkyBar, Noua Restaurant, Novotel Bucharest City Centre, Om Resort, Pensiunea Cuplu Călător, Pensiunea Dealul Verde, Pensiunea Perla Transilvaniei, Portal Village, Porumbacu Tree House, Sale Dolce, Sali Chalet, Salon Beauty DAY, Taschler House Boutique, The Barn, Sirnea, Teatrul Ion Creangă, Thermes București, The Palo Predeal, The Pines, Transylvania Log Cabins, Unirea Hotel & Spa din Iași, Urban DaDa, Vertical Spirit, Vidra Park, Therme