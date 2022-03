Miliardarul Bill Ackman a notat pe rețeaua de socializare că „Al Treilea Război Mondial a început probabil, dar am întârziat să recunoaștem acest lucru”, adăugând că „ne aflăm a începutul aspirațiilor globale ale lui Putin. Cu fiecare ‘victorie’, el este încurajat să ia mai mult”.

Referindu-se la Vladimir Putin, miliardarul a scris „el ne testează, iar noi eșuăm de fiecare dată”.

El a mai spus că în anul 2020 era terorizat de coșmaruri referitoare la o pandemie, în timp ce toată lumea credea că este nebun, iar acum are coșmaruri similare, dar referitoare la război.

Bill Ackman a mai spus că atât Alianța Nord-Atlantică, cât și Statele Unite ale Americii, au acționat din „teama de a nu-l provoca pe Putin”, în timp ce președintele Rusiei a declarat că sprijinul acordat de Occident Ucrainei, sub formă de sancțiuni și provizii, este „asemănător cu o declarație de război”.

De asemenea, miliardarul a mai spus că până ca Statele Unite ale Americii să intre într-un război cald cu Rusia, trebuie îndeplinite mai multe obiective. Primul dintre ele este oprirea cumpărării de petrol rusesc, iar a doua este furnizarea de arme și servicii Ucrainei. l a adăugat că, în cazul în care sancțiunile eșuează, NATO ar trebui să reconsidere aplicarea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

„Când eram copil și am aflat despre Holocaust, i-am întrebat pe bunicii mei de ce nu au făcut mai mult pentru a salva milioane de oameni de la genocid în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a spus Ackman, adăugând „nu au avut răspunsuri foarte bune.Ce le vom spune nepoților noștri când ne vor întreba de ce am permis ca zeci sau sute de mii sau milioane de ucraineni să moară?”.

În opinia lui Bill Ackman, China este singura cea mai capabilă să pună capăt atacului Rusiei asupra Ucrainei.

„Putin respectă și probabil se teme de China”, a fost un alt mesaj de-al lui Bill Ackman, care a mai notat „China se poate ridica pe scena mondială dacă ajută la rezolvarea acestei crize. Timpul se scurge înainte ca mulți alți copii de 18 luni să moară”.

In January 2020, I had nightmares about the potential for a pandemic, but everyone seemed to think I was crazy. I am having similar nightmares now. WWIII has likely started already, but we have been slow to recognize it. Putin has invaded Ukraine and it is not going well

— Bill Ackman (@BillAckman) March 6, 2022