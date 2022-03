Vorbind într-o emisiune a postului american CBS, secretarul de stat Antony Blinken spunea că un posibil transfer de aeronave MiG-29 din Polonia spre Ucraina ar primi “undă verde din partea guvernului american”. Antony Blinken asigura că există negocieri cu guvernul polonez, în particular, de a înlocui aceste avioane cu unele americane de ultimă generație.

„Privim în mod activ problema avioanelor pe care Polonia le-ar putea furniza Ucrainei și analizăm modul în care am putea umple acel loc lăsat de transferul avioanelor din Polonia în Ucraina”, declara Blinken reporterilor, duminică, în timpul vizitei sale din Republica Moldova. „Nu pot vorbi de o cronologie, dar pot spune doar că o privim foarte, foarte activ”, concluziona el.

În ciuda susținerii venite din partea secretarului de stat american, duminică dimineață guvernul polonez a etichetat drept „știri false” afirmațiile conform cărora Polonia ar furniza MiG-urile sale Ucrainei. Cancelaria prim-ministrului polonez a răspuns printr-un tweet citat de la Forțele Armate Poloneze, afirmând în mod explicit că: “Polonia nu își va trimite avioanele de luptă în #Ucraina și nu va permite folosirea aeroporturilor sale. Ajutăm semnificativ în multe alte domenii”.

‼️FAKE NEWS‼️

Unfortunately you are spreading misinformation with quotation from 27/02/22.

Poland won’t send its fighter jets to #Ukraine as well as allow to use its airports. We significantly help in many other areas.https://t.co/wjNOgh97JT

— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) March 6, 2022