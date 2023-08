Fratele Alinei, fata ucisă la Mangalia chiar de către cea pe care o considera prietena ei, a rupt tăcerea. În timp ce se pregătește să-și înmormânteze sora în rochie de mireasă, în satul natal, băiatul a povestit ce crede că s-a petrecut, de fapt.

Chiar dacă pentru mulți motivul crimei este neclar, fratele Alinei are o explicație. El a susținut că asasina este de fapt cea care avea ceva de ascuns.

„Loredana începuse să se destrăbăleze pe acolo, se considera superioară.

Alina trebuia să îi păstreze aceste secrete, dar recent i-a spus că nu mai poate să i le ascundă atâta, pentru că era presată de iubitul ei. Loredana era invidioasă că Alina nu se lua după ea, avea un iubit cuminte“, a relatat fratele victimei, Marius Ionuț Ciobanu.

Fratele Alinei a dus la morgă rochia de mireasă

El s-a dus la morga din Mangalia cu rochia de mireasă în care să fie îmbrăcată Alina pentru înmormântare.

„Sora mea voia să meargă la facultate, să se facă polițistă. Avea note foarte bune la școală, era o fată responsabilă. Și acasă era foarte harnică, spăla, făcea de mâncare“, a povestit fratele Alinei.

La rândul său, mama Alinei spune că prietena acesteia, Loredana, este cea care a insistat să meargă la muncă, pe litoral.

„Ultima oară când am vorbit cu Alina a fost de ziua mea, joi, 3 august, mi-a spus că vine acasă și o așteptam. Loredana a luat-o la Constanța. Alina mi-a spus că s-a certat o dată cu ea și nu a mai lăsat-o să intre în cameră. Avea invidie pe Alina, că vorbea cu un băiat“, a spus mama Alinei.

Iubitul fetei ucise a avut niște semne de întrebare

De altfel, și iubitul fetei ucise a povestit că ceva i s-a părut în neregulă din clipa în care a simțit că mesajele primite de la un punct încolo nu i-ar aparține Alinei.

„Eu am vorbit cu Alina până la ora 2.00. Mi-a zis că vrea să se culce. Pe la ora 4.30 mi-a dat mesaj că vrea să se despartă de mine, că m-a înșelat. Când am văzut asta, mi-am dat seama că nu e ea. Am tot insistat să îi scriu și să o sun și pe la ora 4.47 mi-a scris că pleacă acasă, că fumează o țigară pe o bancă în parc și că așteaptă să vină taxiul.

Mi-a scris: „Ai grijă, Sergiu!”. Când am văzut mesajele astea, am încercat din nou să o sun. Am văzut că nu răspunde și i-am dat mesaj colegei ei, Loredana, care mi-a zis că a plecat cu o geantă, dar nu știe unde“, a povestit Sergiu Rangu, iubitul Alinei.

El a ținut să arate că Alina scria corect, punea virgule, iar ultimele mesaje trimise nu mai erau scrise așa.

„Simțeam că s-a întâmplat ceva, dar nu m-am gândit absolut deloc că nu mai e în viață. Loredana era geloasă că Alinei îi era bine, era fericită, eu nu mă comportam urât cu ea“, a spus iubitul fetei ucise.

Diriginta celor două prietene susține că a mai fost cineva în spatele acestei crime teribile

Diriginta celor două fete a spus că nici acum nu-i vine să creadă cele întâmplate. În plus, ea a susținut că Loredana nu ar fi avut cum să acționeze singură când și-a ucis prietena.

„De când am aflat ce s-a întâmplat, stau și mă gândesc cum a crezut Loredana că asta ar fi ultima soluție să rezolve o problemă! Este de neînțeles! A dat dovadă de un sadism incredibil. Cred că a mai fost cineva în spate. Loredana părea ușor de influențat, în schimb Alina, nu“, a spus diriginta Elena Calu.

Mama Loredanei se află și ea în stare de șoc și nu înțelege cum între cele două fete s-ar fi putut provoca o astfel de prăpastie, mai ales că erau cele mai bune prietene.

„Știu că s-au certat, se schimbaseră la muncă, ca să nu se mai întâlnească, una era de dimineață, cealaltă era după-amiază. Ce s-a întâmplat acolo, nu pot să îmi dau seama. Săraca mama Alinei, suntem terminați. A nenorocit două familii copila asta! Doamne!“, a spus Petronela Săndulachi, mama Loredanei.