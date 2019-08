Un fost militar de la Deveselu a făcut dezvăluiri şocante despre ce se află în apropierea casei lui Gheorghe Dincă. Este vorba de un buncăr anti-atomic unde Gheorghe Dincă ar fi putut ascunde cadavrele fetelor ucise.

Sub protecția anonimatului, persoana care a lucrat ani buni în cadrul MApN a lansat o pistă halucinantă după jurnaliştii Cancan au găsit un construcție anti-atomică, unde ucigașul ar fi putut ascunde corpurile victimelor sale. Ex-militarul nu exclude varianta ca Gheorghe Dincă să fi abandonat acolo cadavrele fetelor pe care le-a ucis cu sânge rece, mai ales că buncărul se află la aproximativ un kilometru de casa unde Dincă din Caracal și-ar fi desăvârșit “operele”.

“Foarte aproape de casa criminalului este un buncăr sub pământ. Buncărul ăla are 180 de camere, 70 de holuri și 3 etaje. Unul e inundat. E un buncăr anti-atomic, a fost al nostru, eu am lucrat la Deveselu. Am plecat acum patru ani. Am fost acolo de zeci de ori. Ușile sunt de plumb, are o tonă una singură, nu poate nimeni să le fure de acolo. Nu e păzit, nu e nimeni acolo. Nu mai există curent, absolut nimic. Acolo găsești ce vrei și ce nu vrei. E o bănuială că le-ar fi aruncat acolo. Sub pământ te plictisești ce-i acolo”, a declarat fostul militar de la Deveselu.

“Nu știe nimeni de el (buncăr – n. red.). Nici polițiștii din Caracal nu știu toți. Pentru că a fost obiectiv militar și a fost protejat. Dar l-au dat la primărie… La Redea, nu la Caracal! Atenție, și apoi l-au lăsat în paragină, dacă nu e al lor, nu au muncit. În caz de bombă chimică, toată populația orașului încăpea acolo și stăteau timp de o săptămână. Când era funcțional, aveau 6 MIG-uri acolo, celulă de alarmă, în permanență cu rachetele pe ele”, mai spune fostul militar.

