Vânzările retail de motorină ale MOL România au crescut în semestrul întâi din 2019 cu 3,1%, ajungând la 262.000 tone. Vânzările retail de benzină au scăzut în schimb cu 1,3%, situându-se la 77.000 tone, în acelaşi interval.

Grupul MOL a realizat un rezultat operaţional (CCS EBITDA) de 1,15 miliarde dolari în prima jumătate a anului, adică jumătate din ţinta anuală stabilită pentru 2019. Profitul net al MOL a fost de 444 milioane dolari în prima jumătate a acestui an.

„Rezultatul EBITDA înregistrat de segmentul Upstream a fost cu 10% mai scăzut în prima jumătate a anului 2019, de 553 milioane dolari, creşterea volumelor nefiind suficientă pentru a compensa scăderea preţurilor la petrol şi gaze. Segmentul a rămas cel mai mare generator de flux de numerar liber al Grupului. Producţia zilnică medie de hidrocarburi a fost de 113.600 barili echivalent petrol pe zi (BEP), cu 4% mai mare faţă de anul precedent”, informează grupul ungar.

Rezultatul operaţional (Clean CCS EBITDA) al segmentului Downstream a fost de 403 milioane dolari în prima jumătate a anului, în scădere cu 18% faţă de perioada similară din 2018. Segmentul Gas Midstream a atins un rezultat EBITDA de 89 milioane dolari în prima jumătate a anului, în scădere cu 24% faţă de perioada similară a anului trecut. În urma recentei achiziţii a interconexiunii de gaze naturale dintre Slovacia şi Ungaria, FGSZ (MOL Gas Midstream) devine singurul Operator de Sisteme de Transport (TSO) din Ungaria.

Grupul MOL are operaţiuni în peste 40 de ţări şi 25.000 de angajaţi. În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în 8 ţări, iar cele de explorare în 13 ţări. Grupul MOL controlează patru rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproximativ 2.000 de benzinării în 10 ţări din Europa Centrală şi de Est, dintre care 227 in Romania.

Te-ar putea interesa și: