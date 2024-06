Ce poate fi mai frumos decât o zi cu soare, oameni faini, locuri speciale și povești de business? Cu aceste cuvinte pot rezuma vizita mea la ferma „Sol și Suflet”. Prin intermediul unei excursii organizate de Kaufland, sponsor principal al proiectului, am reușit să văd și să înțeleg munca din spatele unei inițiative bazate pe agricultură regenerativă. Ce înseamnă asta? Să pui accent pe sol și protejarea sursei noastre principale de hrană, conform Infofinanciar .

Oamenii pasionați au idei mărețe. Acesta a fost și cazul lui Ionuț Bădică, președintele Institutului de Permacultură din România, care a vrut să ofere oamenilor legume sănătoase. Astfel, cu ajutorul lui Alex Tudose și a Kaufland România, un vis a putut fi transformat în realitate. Ionuț și Alex au pus pe picioare ferma „Sol și Suflet”.

„Noi aveam proiectul acesta de fermă regenerativă deja în sertar, lucram la el de doi ani de zile, împreună cu Alex și oamenii din Institut. La momentul acela, am zis că este timpul să dăm drumul la fermă, pentru că de fapt asta vrem să facem, asta visam. Am primit suport financiar de 1,25 milioane de lei din partea Kaufland România. În urma sponsorizării, am reușit să investim. Am cumpărat terenul, o parte din infrastructura de producție, solarii” a spus Ionuț Bădică, co-fondatorul fermei.