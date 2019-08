„Propunere: Ziua de 10 august să fie stabilită ca Zi a Portilor deschise la guvern

La 1 septembrie 2004, am organizat, ca prim-ministru, pentru prima dată, o Zi a Portilor Deschise la Palatul Victoria. In 2004, fiind vorba de o premiera, am tinut ca principalul ghid sa fie un istoric, pentru că si aceasta cladire are semnificatia ei, chiar daca nu si spectaculozitatea altor sedii de institutii publice, fiind, totusi, una dintre cele mai importante constructii in stil modernist din Romania.

Această initiativă a fost continuată de guvernul Ciolos si, apoi, de guvernul Ponta.

Tinand seama de atmosfera amicală in care s-au desfăsurat protestele de aseară, de ambianta de dialog intre jandarmi si cei 25 000 de reprezentanti ai diasporei si ai societătii civile din România, imi permit să sugerez ca ziua de 10 august să fie stabilită, prin lege (eventual printr-un referendum de revizuire a Constitutiei) ca Zi a Portilor Deschise la guvern”, a scris fostul premier Adrian Năstase pe blog.

