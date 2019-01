Adrian Năstase s-a dezlănțuit! Critici dure după ceremonia de preluare a preşedinţiei UE

"M-am bucurat că, cel putin, aparentele au fost salvate prin participarea presedintelui Johannis la această manifestare organizată de guvern. Discursurile oficialilor români – corecte, echilibrate. Discursurile presedintilor Tusk si Tarjani – scrise cu suflet, emotionante. Discursul lui Juncker (obosit si plictisit) – fad, de cancelarie, fără touch", a caracterizat Adrian Năstase luările de cuvânt ale oficialilor.

Acesta a reamintit că Guvernul său a contribuit la aderarea României la UE.

"Am intâlnit multă lume – unii incă isi aduc aminte de contributia guvernului pe care l-am condus la realizarea aderării… M-am intretinut si cu unii dintre oficialii străini. Intre altii cu Frans Timmermans, pe care l-am cunoscut bine in urmă cu mai multi ani", a scris Năstase.

Fostul premier a criticat în termeni foarte duri protestatarii din piaţă.

"Cand s-a terminat ceremonia, afara ningea. Cei câteva zeci de protestatari plecaseră de sub podoabele calului lui Carol I. Cred că nimeni nu a inteles mesajul lor proiectat pe Palatul Regal, „Noi vrem in UE, PSD vrea in Rusia”. Poate că frigul generează unele dereglări de judecată. Din câte stiu, SUNTEM in UE", a mai scris Adrian Năstase.