Este vestea serii pentru Adrian Minune. Finul său a decis să se predea. David Turcu a declarat că închisoarea nu îl sperie și că merge ”la pușcărie ca la cofetărie”. Este vorba despre interlopul David Turcu care a fugit în Italia pentru a scăpa de închisoare. El s-a răzgândit și a decis să se predea autorităților române, care au emis pe numele său un mandat european de arestare.

Finul lui Adrian Minune este acuzat că a condus fără permis în Lugoj . Acesta susține că a avut toate actele în regulă, acesta a fost condamnat în primă instanță la un an și șase luni de închisoare. Ulterior, judecătorii din Timișoara au decis să îi reducă pedeapsa la un an.

Interlopul a fost judecat în lipsă pentru că în perioada respectivă se afla în Italia, nu în vacanță, ci în spatele gratiilor, după ce a fost condamnat pentru acte de violență și din acest motiv nu s-a putut prezenta la proces.

Pentru că nu s-a prezentat la judecată și nici după ce s-a dat sentința, autoritățile române au emis pe numele lui David Turcu un mandat european de arestare.

Proaspăt scăpat din mâinile autorităților italiene, interlopul s-a gândit că este mai bine să se predea autorităților din România pentru a-și ispăși pedeapsa. Mai ales că după experiența din Italia, închisoarea este floare la ureche pentru el.

„Merg la pușcărie ca la cofetărie”, a declarat David Turcu, potrivit Cancan.

Adrian Minune e unul dintre cei mai apreciați maneliști din țara noastră. Toată lumea știe că tarifele pe care el practică pentru a cânta la nunți și petreceri nu sunt deloc unele mici. Cum în presă s-a vehiculat că Adrian Minune figurează în top 3 cei mai bogați cântăreți de manele din România, acesta a lămurit acest aspect, atunci când a fost întrebat despre averea sa.

”Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut 1 milion de Euro. Cea mai mare sumă pe care am strâns-o la o nuntă a fost 60.000 de dolari, în 2002, în America!”, a răspuns, la un moment dat, celebrul manelist la întrebarea ”Când ați făcut primul million de euro?”, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.