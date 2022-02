Ce este o adresă de email de afaceri?

Pentru a construi un brand de succes și pentru a inspira încredere, este important să deții o adresă de email profesionistă care să includă și domeniul propriu. Clienții care încearcă să vă contacteze prin website-ul companiei se așteaptă să primească un răspuns de pe o adresă oficială, nu de la cont generic de Gmail sau Yahoo.

Dat fiind că oricine poate crea o adresă generică de email, potențialii clienți nu vor putea să se încreadă într-o afacere care comunică prin adrese personale.

Una dintre provocările cu care se confruntă o companie este credibilitatea și construirea unui renume pe care clienții să îl perceapă drept de încredere. Adresa de email care să corespundă cu identitatea și numele firmei este unul dintre factorii pe care trebuie să îi iei în calcul atunci când vrei să îți construiești un brand.

Care sunt motivele pentru care ai nevoie de o adresă de email de afaceri?

În comunicarea digitală, o adresă de email de afaceri este la fel de importantă ca o carte de vizită bine făcută. O primă impresie, branding de companie și fiabilitate, găsești mai departe câteva motive pentru a face trecea la o adresă de email de afaceri.

Branding de companie

Companiile trebuie să aibă grijă de imaginea lor, atât din exterior, cât și prin ce portretizează angajații acestora. O parte din eforturile de branding ar trebui să fie direcționate către angajații actuali și potențiali alți angajați. O bună strategie de branding de angajator este în primul rând transparența, cultura organizațională și comunicarea fluentă, dar nu numai. Instrumentele de lucru influențează, de asemenea, reputația companiei ca angajatori.

Ai recomanda prietenilor tăi unui angajator care cere utilizarea căsuței personale de e-mail pentru îndatoririle de serviciu? Trebuie să începi fiecare discuție cu disclaimerul unei discuții în numele companiei. Aceste informații ar trebui incluse și presupuse direct din adresa de email.

O adresă de email personalizată arată profesionist și denotă încredere de la primul mail trimis. În plus, o adresă cu domeniul propriu va ajuta la creșterea awareness-ului de brand, făcându-vă numele mai ușor de recunoscut pe viitor.

O căsuță poștală fără anunțuri publicitare și cu protecție anti spam

O adresă de email de afaceri plătită te va scuti de reclamele intruzive, spam sau chiar încercări de falsificare. Contrar, majoritatea adreselor electronice gratuite implică zero costuri. Astfel, producătorii valorifică atenția utilizatorilor prin vânzarea de spațiu publicitar către specialiștii în marketing.

Securitate și control cu o adresă email de business

Prin optarea pentru o adresă de email cu domeniu propriu, destinatarii vor face legătura dintre afacerea ta și website-ul acesteia. Adresa aparține domeniului și domeniul este conectat cu adresa de email. Astfel, prin certificarea SSL a website-ului, aceleași standarde se aplică și pentru căsuța poștală. Orice informație confidențială trimisă via email este criptată și în siguranță, oferindu-le această garanție clienților tăi.

Alegând e-mail-ul plătit pentru companii, veți avea acces la panoul de administrare, unde puteți, printre altele:

Să adăugați și eliminați conturi de utilizator,

Gestionați domeniile companiei,

Creați aliasuri pentru adresele de e-mail,

Configurați grupuri de e-mail,

Gestionați dispozitive conectate,

Rulați verificarea în doi pași,

Configurați alerte de securitate,

Definiți regulile pentru arhivarea corespondenței,

Recuperați datele șterse de utilizatori.

Cum poți obține o adresă email de afaceri cu ajutorul Google?

Google Workspace (anterior cunoscut sub numele G Suite), suita de aplicații office Google, este configurată special pentru munca online. Cu Workspace, poți obține o adresă de email profesionistă folosind numele companiei tale, sub forma [email protected] În plus, pornind de la acest cont de email, celelalte instrumente digitale – aplicații de redactare, spațiu de stocare și canale de videoconferință, printre altele – îți vor fi disponibile și mereu sincronizate de oriunde le-ai accesa.

Ce poți face cu email-ul de afaceri de la Google?

Poți crea un alias pentru conturile de companie. Clienții te vor putea contacta ulterior și pe adresa nominală, dar și pe cea a departamentului, spre exemplu [email protected] și vânză[email protected]

Poți găsi date convenabile de întâlnire pentru toată echipa. Gmail include și un calendar comun, sincronizat în cloud, accesibil întregii echipe.

Ai garantat 99,9% e-mail uptime. Google oferă servicii la cel mai înalt nivel, continuu, pe tot parcursul zilei, la fel ca afacerea ta. Acest lucru face ca serviciul să iasă în evidență față de concurență, care de multe ori eșuează și rămâne mult în urmă în acest sens.

Poți colabora împreună cu coechipierii tăi în timp real. Indiferent de conexiunea la Internet, poți continua să lucrezi în cloud la documentele, foile și prezentările tale, pe diverse dispozitive. Împreună cu alți membri ai echipei, puteți colabora toți la documentele tale. În același timp, poți urmări modificările aduse de alți utilizatori în timp real.

Asiguri datele companiei și accesul la acestea cu verificarea în doi pași. Acest proces reduce riscul accesului neautorizat, punând întrebări pentru a verifica identitatea la logare. Aplicarea utilizării cheilor de securitate este, de asemenea, o metodă fiabilă de asigurare a securității contului.

Te bucuri de asistență tehnică specializată pentru afacerea ta. Acesta este probabil unul dintre cele mai apreciate avantaje ale G Suite (actual Google Workspace), care include asistență tehnică din partea unei echipe de specialiști. Această soluție lipsește în mod evident din versiunea gratuită a Gmail. În caz de probleme, poți primi asistență prin telefon, e-mail și mesaje pe chat.

Printre beneficiile cooperării cu parteneri oficiali Google Cloud precum este și FOTC se numără și asistență continuă în implementarea serviciilor, suport tehnic și training-uri în limba locală sau facturi în monedele locale și termene de plată flexibile.