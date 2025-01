Producătorul executiv al serialului „General Hospital”, Frank Valentini, a anunțat moartea lui Leslie Charleson pe pagina oficială de Instagram, în urmă cu câteva zile.

„Cu inima grea anunț decesul iubitei mele prietene și colege, Leslie Charleson. Moștenirea ei artistică s-a întins pe aproape 50 decenii numai în rolul din General Hospital. Leslie a fost cea mai iubită membră a distribuției și a întregii echipe”, a continuat el. „Îmi va fi dor de discuțiile noastre zilnice, de spiritul ei luminos și de prezența incredibilă de pe platou”, a scris Valentini, potrivit People.

„Ne va lipsi foarte mult, dar spiritul ei bun va trăi mereu”

„Leslie ne va lipsi foarte mult, dar spiritul ei bun va trăi mereu alături de distribuția și echipa noastră. Transmitem sincere condoleanțe celor dragi, prietenilor și familiei ei, în special fiicelor sale Cassidy și Lacey” se mai arată în mesajul de condoleanțe.

Valentini și-a încheiat mesajul postat spunând că ” gândurile noastre, ale tuturor celor care au lucrat la acest serial, se îndreaptă acum spre familia greu încercată”.

Leslie Charleson a început să joace în diverse filme încă din copilărie

Leslie Charleson s-a născut în Kansas City, Missouri, în 1945. Sora ei Kate, care a murit în 1996, a devenit și ea actriță.

Charleson a început să joace în diverse filme încă din copilărie și a studiat teatrul la Bennett College din nordul statului New York.

În 1964, a fost distribuită în serialul NBC „A Flame in the Wind”. Apoi a jucat în serialul ”As the World Turns”, în 1966, iar în 1970 a fost distribuită în serialul CBS ”Love Is a Many Splendored Thing”, unde a jucat până în 1977.

După ce a părăsit serialul, a avut câteva apariții în seriale precum „Marcus Welby”, M.D., „Happy Days”, „The Streets of San Francisco”, „Owen Marshall”, „Counselor at Law”, „McMillan & Wife” și ”The Rockford Files”. De asemenea, a jucat în filmul TV din 1971 „Revenge!”.

În 1994, a fost diagnosticată cu cancer la sân. Leslie Charleson a fost căsătorită o dată, cu Bill Demms, între 1988 și 1991.

„General Hospital” este un serial TV aflat încă în producție. Serialul care redă viața dintr-un spital este unul dintre cele mai lungi din istoria televiziunii. A fost difuzat pentru prima dată în 1963 și are deja peste 15.000 de episoade.